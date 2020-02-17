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توك شو

وكيل النواب: هناك من يسعى إلى تشويه صورة مصر في الخارج

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:24 ص
سليمان وهدان
سليمان وهدان
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حمزة شعيب
تحدث النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، حول إدعاءات بعض المنظمات الدولية بشأن قضية المواطن باتريك زكي.

وقال وهدان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد": "القضاء المصري نزيه ويشهد الجميع بتاريخه الشامخ»، مشيرا إلى أن هناك منظمات مشبوهة تستهدف تشويه سمعة مصر الدولية".

وتابع وهدان: "مصر دولة لها سيادة وبصفة هل هناك مانع من التحقيق مع مواطن حال تجاوزه»، مردفا «كنت أتمنى من البرلمان الأوروبي مخاطبة البرلمان المصري بمذكرة كي يرد عليه الأخير بتفاصيل القضية، لكن أن ينصب نفسه حكما لتشويه صورة مصر فهذا مرفوض شكلا ومضمونا".

وأضاف وهدان: "مصر تبهر العالم في التقدم الاقتصادي والتنمية وهو ما يدفع الأعداء لمحاولة تشويه صورتها دوليا".
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