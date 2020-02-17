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توك شو

أخبار التوك شو.. أول رد فعل من وزيرة الهجرة على صورة فرش الكوبري بالسجاد.. أحمد موسى يهنئ عمرو دياب بالألبوم الجديد: يحافظ على الذوق العام

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:06 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

علقت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، على زيارتها قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، تمهيدًا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الغربية.

علق الدكتور محمود الوصيفي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، على الحالة النفسية التي يبدو عليها الفنان محمد رمضان مؤخرًا.

قال الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية السابق، "هذا النوع من الفن الهابط والإسفاف دخل بيتي وبنتى التى تدرس فى الصف الخامس عارفة كل أغاني المهرجانات".

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائى ولا رجعة فيها، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل فى الحفلة العامة أمس بـ إستاد القاهرة.

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائي ولا رجعة فيها، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل فى الحفلة العامة بـ إستاد القاهرة.

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائى ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل فى الحفلة العامة أمس بـ إستاد القاهرة.

هنأ الإعلامي أحمد موسى، المطرب عمرو دياب بألبومه الجديد الذي طرح منذ عدة أيام.

وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: "عمرو دياب يحافظ على الذوق العام، وأنا أحب أستمع إليه"، مردفا: " هذا هو عمرو دياب مينفعش يطلع يقول أي كلام".
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