وزير الثقافة: الفنون الشعبية جزء أصيل من ركائز وذاكرة المجتمعات

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون يعد أحد جسور التلاقى والحوار بين مختلف شعوب العالم ، وتعكس فعالياته ملامح من ارث الحضارة الانسانية فى شتى انحاء الارض ، واضافت ان الفنون الشعبية جزء اصيل من ركائز وذاكرة المجتمعات مؤكدة انه بالابداع تحيا الامم وتتطور ، ووجهت التحية لكل من ساهم في دعم هذا الحدث الدولي الهام.





ورحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضيوف مصر والمحافظة مؤكدا ان المهرجان بات احد العلامات البارزة بالمدينة ، وثمن جهود الثقافة المصرية فى نشر التنوير بمختلف ربوع مصر مؤكدا دعم المحافظة لكافة الانشطة الابداعية التى تقام بها وتعمل على بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع.





من جانبه قال رئيس هيئة قصور الثقافة ان فعاليات مهرجان اسوان الدولى للثقافة والفنون تضم العديد من الانشطة المتنوعة والتى تحتضنها مختلف الاماكن السياحية فى المحافظة الساحرة ، واضاف ان المهرجان يقام بمشاركة 14 دولة عربية واجنبية منها 7 دول تشارك للمرة الاولى هى الإمارات ، فلسطين ، المكسيك ، بلغاريا ، صربيا ، سيريلانكا وروسيا ضيف الشرف الى جانب مصر ، الجزائر ، اليونان ، المغرب السودان ، بولندا ورومانيا.



