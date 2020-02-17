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ثقافة

بمناسبة مرور 20 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا.. موسيقى كلاسيكية عالمية ومحلية بدار الأوبرا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
بمناسبة مرور 20 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز الثقافى الكورى حفلا لثنائي البيانو والفلوت الكورى الذى يضم  كوون يي وون – سو جونج لى حفلًا فى الثامنة مساء الاثنين ١٧ فبراير على المسرح الصغير. 

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية والاعمال الموسيقية المحلية منها سوناتا البيانو والفلوت لـ شوبرت ، معزوفات من اوبرا لاتراڤيتنا لـ ڤيردى اعداد بول جينين  ، كونشيرتو البيانو والفلوت لـ سيشيل شيميناد ، فانتازيا الفلوت والبيانو لـ غابرييل فورى ، چيندو اريرينج لـ لى إنشيك ، مقطوعة الثلاث متتابعات للفلوت والبيانو لـ  بينجامين جودار. 

يذكر ان عازفة الفلوت كوون يي وون تخرجت فى جامعة إيهوا الكورية ، حاليا عازفة في أوركسترا العالم الجديد السيمفوني وفرقة بيني فلوتي ، فازت بالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولي في مسابقة الرابطة الوطنية الكورية للفلوت. 

اما عازفة البيانو سو جونج لى نالت شهادة الدراسات العليا من جلمعة هانيانغ الكورية كما حصلت علي دبلوم معهد شوبان في العاصمة البولندية وارسو ، قامت بتقديم العديد من العروض الناحجة في مختلف بلاد العالم منها كوريا، إسبانيا، كولومبيا وبولندا.
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