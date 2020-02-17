مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات الطيران الشارتر الإنجليزي

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أول رحلتين تابعتين لاحدي شركات السياحة البريطانية و التى تعد أولى رحلات الطيران الإنجليزي " الشارتر" حيث كانت الرحلة الاولي قادمة من مطار "لندن جاتويك" وعلي متنها 184 راكبا و الرحلة الثانية قادمة من مطار" مانشستر" وعلى متنها 190 راكبا وقد استقبل المطار الطائرتين برش بالمياه عليهما كتقليد متبع عالميًا في استقبال أولي الرحلات بالمطارات الدولية.

وكان فى استقبال الطائرتين الطيار خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ الدولى واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض محافظ جنوب سيناء للاعلام وعدد من قيادات محافظة جنوب سيناء وبعض مسئولي الشركة المصرية للمطارات، وممثلي بعض الفنادق وشركات السياحة بشرم الشيخ.

وقد تم توزيع الورود واعلام مصر و بعض الكتيبات الخاصة بأهم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، فضلًا عن عزف بعض الأنغام الموسيقيه ، وتقديم فقرات ترفيهية من الفلكلور الشعبي فى صالة الوصول الدولية . ترحيبا بالسياح القادم.

وقد اعرب مسئولى شركة الطيران الإنجليزية عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال من جانب المسئولين بمحافظة جنوب سيناء ومطار شرم الشيخ الدولى .

ومن المقرر ان تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيًا قادمة من مطار لندن جاتويك إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى الحالى حتى ٢٥ مارس المقبل.

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية وافقت على استئناف الرحلات الجوية الإنجليزية في أكتوبر الماضي إلى مطار شرم الشيخ الدولى مرة أخرى بعد توقف استغرق 4 سنوات ، وذلك عقب تدعيم وتعزيز المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية ، فضلا عن إشادة كافة الجهات الدولية المتخصصة بالإجراءات الأمنية والتامينية المتبعة بتلك المطارات





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