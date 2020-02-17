إليسا تضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد مع الملحن محمد رحيم

تضع الفنانة إليسا، اللمسات النهائية على البومها الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.
ونشرت إليسا، صورة لها من داخل الأستوديو بصحبة الملحن محمد رحيم، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلقت عليها قائلة :"نحن لدينا ضيف مميز في بيروت هذا الأسبوع، لتسجيل الأغاني الاخيرة من الالبوم الجديد، مين متحمس يسمع أغاني رحيم ؟".
يذكر أن أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الغنائي، مساء يوم الجمعة 14 فبراير في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، بمناسبة عيد الحب الذي يحل هذا اليوم من كل عام.
وأطلت إليسا على جمهور حفلتها بفستان أخضر أنيق، وقدمت وصلة غنائية أمتعت بها جمهورها، الذين تفاعلوا بالصيحات والتصفيق والرقص طوال فقرات الحفل.