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رياضة

مواجهات قوية للأندية السعودية في دوري أبطال أسيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تدخل الأندية السعودية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا  في الجولة الثانية من دور المجموعات بتحديدات ودوافع متباينة، لكنها تتفق على أهمية نقاط مبارياتها خلال هذه المرحلة.

الهلال حامل اللقب ومتصدر المجموعة الثانية بـ3 نقاط يحل ضيفًا على شباب الأهلي دبي، اليوم الاثنين، ويسعى إلى كسب نقاط المباراة للابتعاد بالصدارة.

ووفقا لتقرير صحيفة الرياضية السعودية ، يسبق مباراة الهلال والفريق الإماراتي مواجهة مهمة في ذات المجموعة، حيث يستضيف باختاكور الأوزبكي الذي يمتلك نفس الرصيد النقطي لحامل اللقب منافسه شاهر خودرو الإيراني.

وفي مباراة ثانية، في ذات اليوم يواجه الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد نقطة واحدة نظيره استقلال طهران المتصدر بذات الرصيد النقطي مع فارق الأهداف.

ويأمل الفريق الغربي في كسب نقاط المباراة لا سيما بعد استعادة خدمات الثنائي السوري عمر السومة مهاجم الفريق، والجزائري يوسف بلايلي.

وفي مدينة العين، يبحث النصر عن استعادة توازنه أمام العين الإماراتي، غدا الثلاثاء، بعد تعادله مع السد القطري في الجولة السابقة إلى ملعب "الملز".

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في المجموعة الرابعة التي يتصدرها سبهان الإيراني الذي انتصر على العين برباعية.

ويستعد التعاون للانفراد بصدارة المجموعة الثالثة عندما يستضيف نظيره الدحيل القطري صاحب المركز الأول ولكل منهما 3 نقاط مع استفادة الفريق القطري من فارق الأهداف.
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