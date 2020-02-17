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تعليم

اليوم ندوة بتجارة عين شمس بعنوان دور الجامعات في محو الأمية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تنظم وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة بكلية التجارة جامعة عين شمس برنامج تدريبي بعنوان مهارات التفكير الفعال - الكورت لذوي القدرات الخاصة وذلك تحت رعاية ا. د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د خالد قدري عميد الكلية ، ا. د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنظيم د. حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة  بكلية التجارة، تقدمه قائدة فريق بداية للتنمية البشرية د. علا مصطفي المدرب المعتمد من ديبونو الشرق الأوسط وأفريقيا لمنهج الكورت العالمي بمستوياته الست ، وذلك ايام ١٧-١٨-١٩ فبراير الجاري بمدرج الجزار من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الواحدة ظهرًا .

أعلن ذلك الدكتور خالد قدري عميد الكلية وأشار إلى ان  برنامج الكورت لمهارات التفكير  يهدف الي تنمية القدرة العقلية، إكساب دارس الكورت الثقة بالنفس أمام مواقف الحياة المختلفة،  تنمية القدرة على حل المشكلات، اكتساب مهارات إتخاذ القرار، اكتساب مهارة التفكير التحليلى، اكتساب مهارات التفكير النقدى، اكتساب مهارات  التفكير الاستراتيجى، اكتساب مهارات التفكير الإبداعي، اكتساب مهارات التنظيم، اكتساب مهارات التخطيط بوجه عام، ادراك قيمة الوقت،  توسعة مجال الخبرة من خلال أنماط عديدة،  تنظيم وتحسين عملية التفكير، إكساب القدرة على التفكير بشكل غير تقليدي،  تنمية الإحساس بالمسئولية،  إكساب وتنمية مهارة التحدث والقدرة على عرض الأفكار، اكتساب مهارات التفاوض الفعال واكتساب مهارة التواصل الفعال .

 وأوضحت د. حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة بكلية التجارة، أن برنامج الكورت الأول يعد حجر الأساس لدراسة باقي المستويات ، فهو يهدف في الأساس لتوسيعُ دائرة الفهم والإدراك وتدريب العقل علي طريقة استخدام أدوات الكورت بطريقة سليمة وأيضا يساعد العقل علي تنظيم الأفكار بشكل كبير، ولا يمكن دراسة باقي المستويات قبل دراسة المستوى الاول.

وأضافت ان الكورت الأول يحتوى علي 10 أدوات للتفكير وهي معالجة الأفكار، اعتبار جميع العوامل، القوانين، النتائج المنطقية وما يتبعها،  الأهداف،  التخطيط،  الأولويات المهمة،  البدائل والاحتمالات، الخيارات  والقرارات وكذلك وجهات نظر الآخرين.
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