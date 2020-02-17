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فن

أحمد زعيم لـ صدى البلد: هاني شاكر ضد الاسفاف وليس الفن

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:01 ص
أحمد زعيم
أحمد زعيم
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آيه عاطف
تواصل موقع "صدى البلد" مع الملحن والمطرب أحمد زعيم، لمعرفة رأيه في قرار الفنان هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإحياء الحفلات الغنائية.

قال زعيم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": الفنان هاني شاكر منع الناس دي من الغنا بسبب الاسفاف في الكلام لكن هو مش ضد الالحان ولا المزيكا لكن ضد الكلام المبتذل اللي بيتقال .. الكلام اللي فيه عنف وخمور كل ده غلط وهو اداهم فرصة يغيروا من نفسهم".

وتابع قائلًا:" نقابة المهن الموسيقية مش لوحدها لازم الاعلام يبقى ليه دور والرقابة على المصنفات يبقى ليها دور وطبعا وزارو الثقافة لانها ليها دور كبير والرقابة على الالكترونيات اللي هي مباحث الانترنت لازم اما تلاقي حاجة مبتذله يحذفوها".

بينما قال أحمد زعيم، في نهاية حديثه :"كمان نقابة المهن الموسيقية إتسحب منها التطبيق القضائي ودي مشكلة كبيرة .. الاول كان المفوض من المهن الموسيقية ليه الحق يطلع على المسرح ويكون معاه شرطة السياحة ينزل المطرب من على المسرح لكن دلوقتي مالوش الحق يعمل كدة .. كل اللي يقدر يعمله انه يفرض عليه غرامة  .. ده غير إن الناس بتحارب الفئة دي وفي الاخر بنلاقيهم في اعلانات وشركات الاتصالات بتروجلهم اعمالهم".
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