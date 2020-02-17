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فن

شكرًا لأنكم في حياتي.. أحلام توجه رسالة لمهنئيها بعيد ميلادها ال 51

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:06 ص
احلام
احلام
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مصطفى كرم

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ال 51 عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشرت أحلام صورة من إحتفالها بعيد ميلادها وهي تمسك البلالين وعلقت عليها قائلة "‏غمرتوني بمحبتكم شكرًا لكل من هناني بيوم ميلادي وحياتي سعيده بكم وبوجودكم جنبي ربي لا يحرمني محبتكم احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ال 51 عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشرت أحلام صورة من إحتفالها بعيد ميلادها وهي تمسك البلالين وعلقت عليها قائلة "‏غمرتوني بمحبتكم شكرًا لكل من هناني بيوم ميلادي وحياتي سعيده بكم وبوجودكم جنبي ربي لا يحرمني محبتكم شكرًا لأنكم في حياتي احبكم".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "كل سنة وانتي طيبة يا فنانة" و "‏‎تستاهلين والله يا ام فاهد المحبة من الكل لانك دائمًا معطائه مع الكل والله لايحرمنا منك " و" ‏‎تستاهلين اكثر انتي الي شكرًا على وجودك بحياتنا وغلاتك الي بقلوبنا وتسوى ملايين".

يذكر أن أحلام شاركت بكونها عضو لجنة تحكيم في عدة برامج مسابقات منها برنامج ذا فويس، واراب ايدولاحبكم".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "كل سنة وانتي طيبة يا فنانة" و "‏‎تستاهلين والله يا ام فاهد المحبة من الكل لانك دائمًا معطائه مع الكل والله لايحرمنا منك " و" ‏‎تستاهلين اكثر انتي الي شكرًا على وجودك بحياتنا وغلاتك الي بقلوبنا وتسوى ملايين".

يذكر أن أحلام شاركت بكونها عضو لجنة تحكيم في عدة برامج مسابقات منها برنامج ذا فويس، واراب ايدول

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