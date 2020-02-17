أخبار الفن.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من إحياء حفل زفاف.. تعليق جريء من بسمة وهبة على منع المهرجانات

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي :









أعلن منصور هندى، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع المطرب عمر كمال منذ قليل من الغناء في إحدى في إحدى الأفراح بفندق “نوفيتيل المطار”.









أثار قرار الفنان هاني شاكر، بعدم السماح لمطربي المهرجانات بالغناء، جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، والمطربين، ونجوم الفن بين مؤيدين ومعارضين.













علق السيناريست والممثل عمرو محمود ياسين، على قرار إلغاء أغاني المهرجانات ومنع مؤدينها من الغناء.









عبّرت الإعلامية بسمة وهبة، عن استيائها من قرار منع أغاني المهرجانات، الذي صدر في الساعات القليلة الماضية من قبّل الفنان هاني شاكر.







