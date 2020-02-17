AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد ليستر وأتلتيكو ومونبلييه .. لاتسيو قد يكون مفاجأة العالم في 2020

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:00 ص
شيرو ايموبيلي هداف
شيرو ايموبيلي هداف الدوري الإيطالي
Advertisements
ريهام بكير
وصل قطار نسور لاتسيو الإيطالي إلى المركز الثاني في اعتلاء قمة الكاليتشو هذا الموسم، برصيد 56 نقطة، بعد انتصار عريض على المنافس انتر ميلان بهدفين مقابل هدف بأقدام الهداف شيرو ايموبيلي.

وهذا الانتصار وضع أبناء المدرب الطموح الشاب سيموني انزاجي في دائرة الضوء وأصبحت عناوين الصحف ووكالات الأنباء في إيطاليا والعالم ترشح الممثل الثاني للعاصمة روما إلى الفوز بلقب الدوري وإحداث أكبر مفاجآت الكرة خلال عام 2020.

لاتسيو الذي نجح من قبل في حصد لقب الدوري مرتين عبر تاريخه كان اخرها في نهاية حقبة تسعينات القرن الماضي مع كتيبة النجوم هرنان كريسبو واليساندرو نيستا رشحه الكثير من النقاد إلى مزاحمة الثنائي يوفنتوس وانتر ميلان حتى مشوار النهاية.

من 24 مباراة حقق النسر السماوي 17 انتصار مقابل 5 تعادلات وخسارتين وتفوق نجمه الدولي شيرو ايموبيلي على جميع نجوم الكاليتشو في وجود رونالدو ولوكاكو ليتربع صاحب الـ29 عاما على صدارة هدافي الدوري برصيد 26 هدفا.

معجزة الفوز بـ الدوري الإيطالي الذي احتكره يوفنتوس منذ مايقرب من عقد كامل من الزمان في غياب أي سي ميلان الدائم قد يكون الحدث الأهم والابرز في إيطاليا في حالة تحقيقه لكنه لن يكون الأبرز في العالم فقد حدثت خلال الأعوام الأخيرة العديد من المفاجآت المدوية في مختلف الدوريات الكبرى لعل أبرزها فيما يلي :

ليستر سيتي مفاجأة انجلترا
قد يكون تتويج ليستر سيتي بـ الدوري الانجليزي  موسم 2015-2016  هو الحدث الأهم عبر تاريخ البريميرليج، فالفريق الانجليزي ليس بمصنف لكي يكون بطلا لمسابقة يشارك فيها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ومع ذلك نجحت كتيبة المدرب العجوز كلاوديو رانيري مع النجوم رياض محرز وجيمي فاردي وخوسية اولوا في التفوق على أنفسهم واحراز لقب الدوري.


اتلتيكو مدريد يصعق البارسا والريال
ومع الثعلب الأرجنتيني دييجو سيموني المدير الفني لاتلتيكو مدريد نجح الفريق في تفجير مفاجأة جديدة في الليجا الإسبانية بعد أن حقق لقب الدوري موسم 2013 -2014  في ظل قوة الكبيرين برشلونة مع ميسي ونيمار وانيستا وبيكيه وفي حضور ريال مدريد مع رونالدو وجاريث بيل وراموس، وقاد سيميوني نجومه دييجو كوستا وديفيد فيا وراوول جارسيا وجودين إلى تحقيق اللقب الغائب عن ملعب كالديرون منذ عام 1995، بل ونجح في بلوغ نهائي دوري الأبطال في نسختي 2014 و 2016.

لايبزيج يهدد عرش البايرن
ومن المفاجآت المتوقعة في 2020 أن يحطم الفارس الجديد لايبزيج أسطورة بايرن ميونيخ الذي يتربع على عرش الكرة الألمانية طيلة عقد كامل من الزمان.

لايبزيج ينافس خلال النسخة الحالية من البوندذليجا ويحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن البايرن المتصدر ومازالت آماله في منافسات دوري أبطال أوروبا قائمة قائمة بعد أن بلغ الدور ثمن النهائي حيث يلتقي مع توتنهام الإنجليزي خلال الشهر الجاري.

مونبلييه يتفوق على ملايين الخليفي
لم يتخيل احد في العالم وليس فرنسا أن يكون هناك بطلا لـ الدوري الفرنسي عام 2012  بعد سيطرة جهاز قطر للاستثمار على مقاليد الأمور في نادي العاصمة باريس سان جيرمان وبعد ابرام العديد من الصفقات القوية من أجل عودة ممثل الليجا في فترة التسعينات لسابق عهده.

ومع ذلك وفي حضور ملايين ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان ، ومنافسة الغريم القوى أولمبيك مارسيليا واولمبيك ليون جاء فريق مونبلييه الغير مصنف بالمرة وبمجموعة من اللاعبين أكثرهم شهرة المغربي يونس بلهنده والفرنسي المخضرم أوليفر جيرو والسنغالي سليمان كامارا حدثت المعجزة على الأراضي الفرنسية وفاز مونبلييه بلقب الدوري وسط إعجاب العالم وبفارق ثلاث نقاط فقط عن باريس سان جيرمان.

العام الحالي حسم ليفربول لقب البريميرليج بنسبة 95% ، بعد غياب 30 عاما ، وواصل سان جيرمان اعتلاء القمة الفرنسية كالمعتاد ، ولكن هناك ثلاثة دوريات لم تحسم بشكل كبير ، لعل أبرزها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا ، فهل نرى بطل جديد ام تسير الأمور في الاتجاه المعتاد دون جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على المتأهلين الأول والثاني إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.. وشروط القرعة

حصاد العقد.. ريال مدريد يفرض أحكامه في أوروبا.. ومصير مجهول بعد رحيل رونالدو

ليفربول على موعد مع مواجهات نارية فى دور الـ16 بأبطال أوروبا

من الذاكرة.. هدف صاروخي لـ فاردي في شباك ليفربول.. فيديو

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 1-2-2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 -2-2020.. فيديو

محمد علي سليمان: من أطلق عليها أغنية مهرجانات خبيث جدا

أحمد زعيم لـ صدى البلد: هاني شاكر ضد الاسفاف وليس الفن

أمطار غزيرة و برودة .. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين بالقاهرة والمحافظات

خلصنا من صداع الاسطوانة المشروخة.. نبيل الحلفاوي يعلق على تعيين حكام نرويج في مباراة السوبر المصري

اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة

AdvertisementS

لمساندة اللاعبين.. فايلر يعرض على حسام عاشور إعفاءه من رحلة الإمارات

أخبار الرياضة ليلا.. حسام عاشور يرفض عرض فايلر.. موقف محمد صلاح في المنتخب.. الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

مدير تعاقدات الأهلي السابق أرفض العمل في نادي الزمالك تحت أي مسمى

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل موقعة صن داونز.. فيديو

متعب قدوتي.. مهاجم أسوان: بشجع الأهلي رغم نشأتي في عائله زملكاوية

أخبار الرياضة..ميدو يوضح الفارق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب..ميمي عبد الرازق يكذّب رئيس نادي الزمالك

مدير التعاقدات السابق في الأهلي: تعرضت لظلم وحسبي الله ونعم الوكيل

خلصنا من صداع الاسطوانة المشروخة.. نبيل الحلفاوي يعلق على تعيين حكام نرويج في مباراة السوبر المصري

بعد ليستر وأتلتيكو ومونبلييه .. لاتسيو قد يكون مفاجأة العالم في 2020

المصري: الإسماعيلي رفض استضافتنا.. وسنخوض اللقاء على هذا الملعب.. فيديو

أمير عزمي مجاهد يكشف كواليس فوز فريقه أمام وادي دجلة في كأس مصر.. فيديو

هيثم عرابي عن أزمة صالح جمعة: أي لاعب يهدر فرصة اللعب في الأهلي غبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان إليسا فى دبى ..صور

بفستان لامع.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا