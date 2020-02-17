بعد ليستر وأتلتيكو ومونبلييه .. لاتسيو قد يكون مفاجأة العالم في 2020

إلى المركز الثاني في اعتلاء قمة الكاليتشو هذا الموسم، برصيد 56 نقطة، بعد انتصار عريض على المنافس انتر ميلان بهدفين مقابل هدف بأقدام الهداف شيرو ايموبيلي. وصل قطار نسور لاتسيو الإيطالي





وهذا الانتصار وضع أبناء المدرب الطموح الشاب سيموني انزاجي في دائرة الضوء وأصبحت عناوين الصحف ووكالات الأنباء في إيطاليا والعالم ترشح الممثل الثاني للعاصمة روما إلى الفوز بلقب الدوري وإحداث أكبر مفاجآت الكرة خلال عام 2020.





لاتسيو الذي نجح من قبل في حصد لقب الدوري مرتين عبر تاريخه كان اخرها في نهاية حقبة تسعينات القرن الماضي مع كتيبة النجوم هرنان كريسبو واليساندرو نيستا رشحه الكثير من النقاد إلى مزاحمة الثنائي يوفنتوس وانتر ميلان حتى مشوار النهاية.





من 24 مباراة حقق النسر السماوي 17 انتصار مقابل 5 تعادلات وخسارتين وتفوق نجمه الدولي شيرو ايموبيلي على جميع نجوم الكاليتشو في وجود رونالدو ولوكاكو ليتربع صاحب الـ29 عاما على صدارة هدافي الدوري برصيد 26 هدفا.





معجزة الفوز بـ الدوري الإيطالي الذي احتكره يوفنتوس منذ مايقرب من عقد كامل من الزمان في غياب أي سي ميلان الدائم قد يكون الحدث الأهم والابرز في إيطاليا في حالة تحقيقه لكنه لن يكون الأبرز في العالم فقد حدثت خلال الأعوام الأخيرة العديد من المفاجآت المدوية في مختلف الدوريات الكبرى لعل أبرزها فيما يلي :





ليستر سيتي مفاجأة انجلترا

قد يكون تتويج ليستر سيتي بـ الدوري الانجليزي موسم 2015-2016 هو الحدث الأهم عبر تاريخ البريميرليج، فالفريق الانجليزي ليس بمصنف لكي يكون بطلا لمسابقة يشارك فيها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ومع ذلك نجحت كتيبة المدرب العجوز كلاوديو رانيري مع النجوم رياض محرز وجيمي فاردي وخوسية اولوا في التفوق على أنفسهم واحراز لقب الدوري.









اتلتيكو مدريد يصعق البارسا والريال

ومع الثعلب الأرجنتيني دييجو سيموني المدير الفني لاتلتيكو مدريد نجح الفريق في تفجير مفاجأة جديدة في الليجا الإسبانية بعد أن حقق لقب الدوري موسم 2013 -2014 في ظل قوة الكبيرين برشلونة مع ميسي ونيمار وانيستا وبيكيه وفي حضور ريال مدريد مع رونالدو وجاريث بيل وراموس، وقاد سيميوني نجومه دييجو كوستا وديفيد فيا وراوول جارسيا وجودين إلى تحقيق اللقب الغائب عن ملعب كالديرون منذ عام 1995، بل ونجح في بلوغ نهائي دوري الأبطال في نسختي 2014 و 2016.





لايبزيج يهدد عرش البايرن

ومن المفاجآت المتوقعة في 2020 أن يحطم الفارس الجديد لايبزيج أسطورة بايرن ميونيخ الذي يتربع على عرش الكرة الألمانية طيلة عقد كامل من الزمان.





لايبزيج ينافس خلال النسخة الحالية من البوندذليجا ويحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن البايرن المتصدر ومازالت آماله في منافسات دوري أبطال أوروبا قائمة قائمة بعد أن بلغ الدور ثمن النهائي حيث يلتقي مع توتنهام الإنجليزي خلال الشهر الجاري.





مونبلييه يتفوق على ملايين الخليفي

لم يتخيل احد في العالم وليس فرنسا أن يكون هناك بطلا لـ ا لدوري الفرنسي عام 2012 بعد سيطرة جهاز قطر للاستثمار على مقاليد الأمور في نادي العاصمة باريس سان جيرمان وبعد ابرام العديد من الصفقات القوية من أجل عودة ممثل الليجا في فترة التسعينات لسابق عهده.





ومع ذلك وفي حضور ملايين ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان ، ومنافسة الغريم القوى أولمبيك مارسيليا واولمبيك ليون جاء فريق مونبلييه الغير مصنف بالمرة وبمجموعة من اللاعبين أكثرهم شهرة المغربي يونس بلهنده والفرنسي المخضرم أوليفر جيرو والسنغالي سليمان كامارا حدثت المعجزة على الأراضي الفرنسية وفاز مونبلييه بلقب الدوري وسط إعجاب العالم وبفارق ثلاث نقاط فقط عن باريس سان جيرمان.



