AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جوتيريش يدعو الحكومات لاتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للاحتباس الحراري العالمي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:02 ص
ا الأمين العام للأمم
ا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
Advertisements
أ ش أ
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحكومات إلى اتخاذ تدابير حاسمة وإجراء تغييرات جذرية للتصدي للاحتباس الحراري العالمي، موجها في الوقت ذاته انتقادات حادة لمؤتمر مدريد للمناخ.

وقال جوتيريش - خلال كلمته في إسلام آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الأحد إن: "كوكبنا يحترق وقادة كثر يستمرون في المماطلة، موضحا أن الحل الوحيد هو تحرك حاسم في ملف المناخ؛ لأن المقاربات التدريجية لم تعد تكفي".

وأضاف: "يجب على الحكومات أن تحقق تغيرا جذريا يحتاج إليه عالمنا الذي تطالب به الشعوب، خلال القمة المناخية المقبلة التي ستعقد في جلاسكو العام الجاري".

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة - في وقت سابق أمس- بالخطوات التي تتخذها الحكومة الباكستانية للتعامل مع تغيير المناخ، مهنئا إياها على نجاح حملة زرع 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللجنة الأممية لأمن وسط إفريقيا: عازمون على بذل كل الجهود للقضاء على ظاهرة التغير المناخي

جوتيريش يرحب بنتائج قمة نورماندي حول أوكرانيا

الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بخيبة أمل من نتائج قمة المناخ

بابا الفاتيكان يهدي نسخة من إعلان الأخوّة الإنسانية لـ جوتيريش

ألمانيا تدعو حفتر والسراج للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

وزير الدفاع التركي يعترف: لدينا فريق تدريب عسكري يعمل في ليبيا

ترشيحاتنا

عبر موقع دعم مصر.. التموين تطالب المواطنين بتسجيل رقم المحمول

المصري: الإسماعيلي رفض استضافتنا.. وسنخوض اللقاء على هذا الملعب.. فيديو

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 .. تعرف عليها

ردود واسعة من الجماهير بعد منع محمد رمضان من الغناء ومطالبات بمقاطع أغانيه.. شاهد

متعب قدوتي.. مهاجم أسوان: بشجع الأهلي رغم نشأتي في عائله زملكاوية

دعاء الاستخارة مكتوب.. ردده ليحقق الله لك الخير فيما تتمنى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان إليسا فى دبى ..صور

بفستان لامع.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا