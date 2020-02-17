أخبار الرياضة ليلا.. حسام عاشور يرفض عرض فايلر.. موقف محمد صلاح في المنتخب.. الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

أكد الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه يتمنى زيارة مصر قريبًا والظهور في القلعة الحمراء قائلا : مصر وحشتني، ووحشني النادي الأهلي وجمهوره، واللاعيبن ، مشيرا إلى أن أحلى أيام له في كرة القدم كانت مع الشياطين الحمر.





قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أننا نعلم جيدًا اللوائح والقوانين الخاصة بشأن ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في أولمبياد طوكيو خلال الصيف القادم.





أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، إن التقرير الطبي الذى تسلمه محمد أبو العلا طبيب الفراعنة من نظيره في ليفربول جاء فيه إن محمد صلاح لن يكون جاهز سوى بـ30% من قوته.





قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه تعرض للظلم قبل رحيله عن النادي الأهلي ، مؤكدا أن لا يوجد مشاكل شخصية بينه وبين حسام غالي ومحمد فضل.





قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرض على حسام عاشور لاعب وسط الفريق، عدم السفر مع بعثة الفريق إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي





كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن قيمة المكافآت للاعبي الزمالك من قبل مجلس إدارة النادي بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.





قال الإعلامي هانى حتحوت، إن كل من وافق على إقامة مباراتى الأهلى والزمالك، فى دوري الأبطال، بستاد القاهرة، يستحق الشكر.



