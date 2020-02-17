أهم الأخبار ليلا.. اكتشاف علاج نهائي لفيروس كورونا.. منع مطربي المهرجانات من الغناء.. ياسمين الخطيب تدافع عن محمد رمضان

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
بعد أيام من البحث عن أسباب الفيروس القاتل والكائن المتسبب فيه وسبل لعلاج جديد، توصلت الصين أخيرًا إلى دواء فعال في مكافحة فيروس كورونا الجديد.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات والأزمات الخارجية.
أعلنت السلطات الصينية ارتفاعا جديدا في اعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".
تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الاثنين لمحافظة مطروح للاطمئنان علي صحة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انقضاء فترة الحجرالصحي لهم.
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن قيمة المكافآت للاعبي الزمالك من قبل مجلس إدارة النادي بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.
ساندت الإعلامية ياسمين الخطيب، الفنان محمد رمضان بعد الهجوم الحاد عليه بسبب دخوله في معاناة مع جمهوره عبر السوشيال ميديا.
قالت المنتجة سارة الطباخ ، إن بعد أخر مكالمة قامت نقابة المهن الموسيقية بإصدار قرار بعد ان لجأت الى غرفة صناعة السينما للوصول إلى حل سلمي بيني وبين محمد الشرنوبي .
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أول رحلتين تابعتين لاحدي شركات السياحة البريطانية و التى تعد أولى رحلات الطيران الإنجليزي " الشارتر" حيث كانت الرحلة الاولي قادمة من مطار "لندن جاتويك" وعلي متنها 184 راكبا و الرحلة الثانية قادمة من مطار" مانشستر" وعلى متنها 190 راكبا وقد استقبل المطار الطائرتين برش بالمياه عليهما كتقليد متبع عالميًا في استقبال أولي الرحلات بالمطارات الدولية.
أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر قرار بإلزام جميع المنشآت السياحية و البواخر النيلية والملاهى اليلية والكافيهات عدم التعامل مع ما يطلق عليهم مطرب المهرجانات.
قال المطرب عمر كمال صاحب أغنية «بنت الجيران»، إنه عضوا بنقابة المهن الموسيقية منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أنه قم بتلحين أغنية للفنان هاني شاكر.
أعلن منصور هندى، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع المطرب عمر كمال منذ قليل من الغناء في إحدى في إحدى الأفراح بفندق “نوفيتيل المطار”.
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرض على حسام عاشور لاعب وسط الفريق، عدم السفر مع بعثة الفريق إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي
بسبب استياء اللاعب من عدم المشاركة.