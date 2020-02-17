أهم الأخبار ليلا.. اكتشاف علاج نهائي لفيروس كورونا.. منع مطربي المهرجانات من الغناء.. ياسمين الخطيب تدافع عن محمد رمضان

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...





بعد أيام من البحث عن أسباب الفيروس القاتل والكائن المتسبب فيه وسبل لعلاج جديد، توصلت الصين أخيرًا إلى دواء فعال في مكافحة فيروس كورونا الجديد.





محافظ البنك المركزي يزف بشرى سارة بخصوص الاقتصاد المصري قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات والأزمات الخارجية.





ارتفاع جنوني في عدد وفيات وإصابات كورونا بالصين أعلنت السلطات الصينية ارتفاعا جديدا في اعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".



تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الاثنين لمحافظة مطروح للاطمئنان علي صحة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انقضاء فترة الحجرالصحي لهم.









ساندت الإعلامية ياسمين الخطيب، الفنان محمد رمضان بعد الهجوم الحاد عليه بسبب دخوله في معاناة مع جمهوره عبر السوشيال ميديا.









المنتجة سارة الطباخ تكشف لأول مرة تفاصيل الصلح مع الشرنوبي قالت المنتجة سارة الطباخ ، إن بعد أخر مكالمة قامت نقابة المهن الموسيقية بإصدار قرار بعد ان لجأت الى غرفة صناعة السينما للوصول إلى حل سلمي بيني وبين محمد الشرنوبي .





استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أول رحلتين تابعتين لاحدي شركات السياحة البريطانية و التى تعد أولى رحلات الطيران الإنجليزي " الشارتر" حيث كانت الرحلة الاولي قادمة من مطار "لندن جاتويك" وعلي متنها 184 راكبا و الرحلة الثانية قادمة من مطار" مانشستر" وعلى متنها 190 راكبا وقد استقبل المطار الطائرتين برش بالمياه عليهما كتقليد متبع عالميًا في استقبال أولي الرحلات بالمطارات الدولية.