منع مطربي المهرجانات ومحمد رمضان من العمل وتوصيات أبوظبي حول الوضع في ليبيا..أبرز ما تناولته صحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الاثنين، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على استضافة دبي لمنتدى المرأة العالمي.





*محمد بن راشد: الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في مضمار دعم المرأة





وبحسب "الإمارات اليوم"، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في مضمار دعم المرأة، بتفعيل قرارات عكست مدى التقدير لدورها، والحرص على منحها الفرصة كاملة للمشاركة في مسيرة البناء والتطوير والتحديث ضمن مختلف المجالات، تأسيسًا على إرث الآباء المؤسسين الذين منحوا المرأة كل الاهتمام والرعاية، وجعلوا من حماية حقوقها ومصالحها هدفًا استراتيجيًا، سنت من أجله الدولة القوانين، ووضعت الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ممارسة حياتية فعلية، وليس مجرد شعارات ترفع أو خطط تؤول في النهاية إلى الأدراج.





جاء ذلك خلال حضوره الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتنظمه مؤسسة دبي للمرأة، تحت شعار «قوة التأثير»، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وقيادات منظمات وهيئات دولية وخبراء دوليين، وجمع كبير من المتحدثين أصحاب التجارب الملهمة ضمن التجمع الأكبر من نوعه في العالم، بإجمالي 3000 مشارك من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.





*محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا تطوّرات الأحداث الإقليمية والدولية









وبحسب "الإمارات اليوم"، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الذي يزور الدولة حاليًا.





ورحّب بن زايد بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الدولة خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، وبحثا مجالات التعاون المتعددة وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات، خصوصًا التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.





وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تقدّم وتطوّر، مؤكدين حرصهما المشترك على تدعيمها وتوسيعها.





كما تبادل بن زايد وآبي أحمد وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





*الإمارات: الدور العربي في ليبيا حيوي وضروري





وبحسب "البيان"، أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، موقف الإمارات الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية، وثمّن في هذا السياق الجهود الألمانية عبر مسار برلين، واعتبر أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. ‏ ‎





وشدد في كلمة أمام الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في ميونيخ على أن «الحاجة ملحة لمزيد من تضافر الجهود الدولية لحض جميع الأطراف على الحوار ومضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية باعتباره عاملًا أساسيًا لاستئناف مسار العملية السياسية».





وأكد في تغريدة على «تويتر» على أن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري. يأتي هذا، في وقت أطلق اجتماع للدول المعنية بالملف الليبي، أمس، رسميًا، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.





*ترامب يهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول تتعامل مع هواوي





وبحسب "البيان"، كشف السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل الأحد أن الرئيس دونالد ترامب هدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية هواوي.





وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف تعاونها مه عملاق الاتصالات الصيني هواوي لتركيب شبكات اتصالات الجيل الخامس الفائقة السرعة.





وقال جرينيل إن الرئيس ترامب "كلّفني توضيح أن أي دولة تختار مورّدا غير موثوق لشبكات الجيل الخامس ستجازف بتعريض قدراتنا على تبادل المعلومات الاستخباراتية معها للخطر، وكذلك المعلومات على أعلى المستويات".





*مصر.. قرار منع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان





وبحسب "البيان"، أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين المصريين ، إن قرار منع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان.





وأضاف إن النقابة لن تمنح رمضان تصريحًا بالغناء مرة أخرى.





وكان نقيب الموسيقيين هانى شاكر أصدر قرارًا وجهه إلى المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.





*العاصفة «دينيس» تشل بريطانيا.. وتحذيرات من «خطر مميت»





وبحسب "الخليج"، واصلت العاصفة «دينيس» القوية، أمس الأحد، اجتياجها أراضي المملكة المتحدة، بأمطار غزيرة ورياح عاتية، متسببة في تعليق مئات الرحلات الجوية، وحالة من الشلل في عدد من المناطق، بعد إصدار مئات التحذيرات من خطر فيضانات غير مسبوقة نفذت معها عمليات إجلاء، في حين تمت تعبئة الجيش، ووضع جنوب مقاطعة ويلز في حالة إنذار قصوى تشمل تحذيرًا من «خطر الموت».





وأطلق صباح، أمس الأحد، 549 انذارًا، وهو «أكبر عدد من الإنذارات والتحذيرات السارية من الفيضانات غير المسبوقة في بريطانيا»، وشملت الإنذارات منطقة تمتد من جنوبي اسكتلندا إلى كورنوال في جنوب غربي إنجلترا. وبلغت سرعة الرياح في أبيردارون جنوب ويلز 145 كم في الساعة. وشهدت عدة أودية فيضانًا غزيرًا. وعلقت مئات الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة. وألغيت أيضًا رحلات القطارات في جنوبي ولاية ويلز .





وواجه المسافرون اضطرابات في حركة السير على الطرق والسكك الحديدية. وتسببت العاصفة في اضطرابات حركة الطيران في مطارات أدنبرة، وجلاسجو، ونيوكاسل، وسواذيند، وستانستيد، وهيثرو، وجايتويك. وتوقفت خدمة القطارات جنوبي ويلز، ومناطق أخرى في إنجلترا واسكتلندا. واغلقت هيئة الطرق السريعة جزءًا من جسر «M48 سيفيرن» في اتجاه الشرق، إضافة إلى إغلاق جسر كيل بالقرب من معبر دارتفورد في انجلترا،وأغلقت الفيضانات الطرق السريعة في مناطق عدة.





ووضعت هيئة الأرصاد الجوية، جنوبي ويلز في حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة. وتعني حالة التأهب القصوى أو «الدرجة الحمراء» التحذير من «ظروف جوية خطرة» قد تفضي إلى «خطر الموت»، مع مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة، ووقوع أضرار في منشآت البنى التحتية.



