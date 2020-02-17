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توك شو

تمارين صباحية رياضية لكبار السن لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:58 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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آيات أحمد
قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية مختلفة لكبار السن.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم الاثنين، أن هذه التمارين مهمة للغاية لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية والتي بدورها تساعد كبار السن على النوم بشكل ثابت ومنتظم ومريح دون أرق.

وأشار إلى أن ممارسة بعض التمارين الصباحية البسيطة، ستساعد في زيادة الأنشطة الحيوية للفرد وخاصة كبار السن، وأن تلك التمارين مناسبة للأفراد من فوق الـ 50 عاما.

وأوضح حسام أبو هاشم أن هذه التمارين يمكن أن يمارسها أي شخص في أي سن على حسب وزن كل مواطن، وعلى الجميع الحرص على ممارسة الرياضة فى المنزل أو الصالات الرياضية سواء في الصباح أو المساء.

وأوصت الإعلامية فرح سعيد، بضرورة ممارسة الكثير من هذه الرياضات لزيادة النشاط والحيوية والحفاظ على مرونة العضلات والجسم.
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