تمارين صباحية رياضية لكبار السن لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية مختلفة لكبار السن.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم الاثنين، أن هذه التمارين مهمة للغاية لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية والتي بدورها تساعد كبار السن على النوم بشكل ثابت ومنتظم ومريح دون أرق.



