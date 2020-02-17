مجلس مدينة العريش يسترد محلات سوق الخميس التابعة للدولة



وقد كلف العميد ماجد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، إدارة الأسواق بتشكيل لجنة للنزول إلى سوق الخميس بمدينة العريش،وذلك لاستلام المحلات والباكيات التابعة للمجلس، في إطار الحفاظ علي ممتلكات الدولة.



واستأنفت اللجنة أعمالها ، برئاسه احمد ابراهيم مدير اداره الأسواق، وجمعه الزين وكيل الاداره وممثل عن إدارة الاشغالات والحجز الإداري والشئون القانونية. اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية في وجود عدد من الشاغلين للسوق.



حيث تولت اللجنة إعادة تجديد العقود المنتهيه ، كما تم تغير اقفال المحلات ، علي ان يتم إعادة طرحها مرة اخري.







فرص عمل .. وظائف خالية بمديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء.. اعرف موعد التقديم



وقد توافد التجار إلي مقر ديوان المجلس لتجديد العقود ، والاستفسار عن الاستئجار الجديد وذلك في ضوء القانون واللوائح المنظمة للتعاقد .



اقرا ايضاوقد توافد التجار إلي مقر ديوان المجلس لتجديد العقود ، والاستفسار عن الاستئجار الجديد وذلك في ضوء القانون واللوائح المنظمة للتعاقد .

ويضم سوق الخميس المطور بالعريش 100 محل تجاري و 80 باكيه وتصل تكلفتة الإنشاء أكثر من 4 ملايين جنيه .





حذر مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، الأهالى والتجار بعدم اللجواء إلى استخدام القوة في محاولة لفتح الأقفال التي تم تركيبها على المحلات التابعة للمجلس،وذلك لعدم التعرض للمسئولية القاتونية والتى تصل إلى الجنحة المباشرة.