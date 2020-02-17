مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17-2-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين، 17-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الإثنين، 17-2-2020، في التقرير التالي
دوري أبطال آسيا
شباب أهلي دبي X الهلال السعودي - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 4/ الكأس 7
الشرطة العراقي X الوحدة الإماراتي - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 1/ الكأس 3
الأهلي السعودي X استقلال طهران الإيراني - 05:30 مساءً - بي إن سبورتس 2/ الكأس 6
الدوري الإنجليزي:
تشيلسي X مانشستر يونايتد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإيطالي:
ميلان X تورينو - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.