مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17-2-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين، 17-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الإثنين، 17-2-2020، في التقرير التالي





دوري أبطال آسيا

شباب أهلي دبي X الهلال السعودي - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 4/ الكأس 7

الشرطة العراقي X الوحدة الإماراتي - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 1/ الكأس 3

الأهلي السعودي X استقلال طهران الإيراني - 05:30 مساءً - بي إن سبورتس 2/ الكأس 6





الدوري

الإنجليزي:







تشيلسي X مانشستر يونايتد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.



