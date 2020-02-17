AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17-2-2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:58 ص
تشيلسي ضد مانشستر
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
Advertisements
إسراء أشرف
يشهد اليوم الإثنين، 17-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الإثنين، 17-2-2020، في التقرير التالي

دوري أبطال آسيا

شباب أهلي دبي X الهلال السعودي - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 4/ الكأس 7

الشرطة العراقي X  الوحدة الإماراتي  - 04:00 مساءً  - بي إن سبورتس 1/ الكأس 3

الأهلي السعودي X استقلال طهران الإيراني - 05:30 مساءً - بي إن سبورتس 2/ الكأس 6

الدوري الإنجليزي:

تشيلسي X مانشستر يونايتد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي:

ميلان  X  تورينو - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2019 والقنوات الناقلة

أربعاء ناري.. مواعيد مباريات اليوم 18-12-2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-1-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مضمونة ورخيصة.. طريقة عمل بسطرمة أحلى من المحلات

أخبار الرياضة ليلا.. حسام عاشور يرفض عرض فايلر.. موقف محمد صلاح في المنتخب.. الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 -2-2020.. فيديو

إطلاق نار في ولاية ميزوري الأمريكية وإصابة ضابط شرطة.. فيديو

هذا ما فعلوه معنا.. مصري يحكي تجربته في الحجر الصحي بسبب كورونا.. فيديو

مولد العراة.. رجال يتخلون عن ملابسهم من أجل الحظ.. صور

AdvertisementS

لمساندة اللاعبين.. فايلر يعرض على حسام عاشور إعفاءه من رحلة الإمارات

أخبار الرياضة ليلا.. حسام عاشور يرفض عرض فايلر.. موقف محمد صلاح في المنتخب.. الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

مدير تعاقدات الأهلي السابق أرفض العمل في نادي الزمالك تحت أي مسمى

أخبار الرياضة..ميدو يوضح الفارق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب..ميمي عبد الرازق يكذّب رئيس نادي الزمالك

متعب قدوتي.. مهاجم أسوان: بشجع الأهلي رغم نشأتي في عائله زملكاوية

خلصنا من صداع الاسطوانة المشروخة.. نبيل الحلفاوي يعلق على تعيين حكام نرويج في مباراة السوبر المصري

مدير التعاقدات السابق في الأهلي: تعرضت لظلم وحسبي الله ونعم الوكيل

بعد ليستر وأتلتيكو ومونبلييه .. لاتسيو قد يكون مفاجأة العالم في 2020

المصري: الإسماعيلي رفض استضافتنا.. وسنخوض اللقاء على هذا الملعب.. فيديو

أمير عزمي مجاهد يكشف كواليس فوز فريقه أمام وادي دجلة في كأس مصر.. فيديو

هيثم عرابي عن أزمة صالح جمعة: أي لاعب يهدر فرصة اللعب في الأهلي غبي

بركات دعم الشباب.. شوقي غريب: نعلم جيدًا لوائح الفيفا بشأن ضم صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوندا honda تعلن تخفيض جديد بقيمة 20 ألف جنيه .. صور

شاهد لأول مرة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021.. صور

سعر صادم لفستان إليسا فى دبى ..صور