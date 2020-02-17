برلماني: تصريحات البرلمان الأوروبي عدوان صريح على أعمال القضاء المصري الشامخ

استنكر النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه ، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تعتبر تدخل سافر وغير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى قبل أن يكون عدوانا صريحا على أعمال القضاء المصرى الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة.

ونوه النائب حسن السيد فى بيان صحفى له إلى أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى تعتبر أيضا مساسا بضمانات إستقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، بالإضافة إلى أنها تمثل ازدواجية فى المعايير والمواقف.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن النظر للحقائق بمنطق مغلوط أصبح السمة الأساسية لسياسات للإتحاد الأوروبى وبعض المنظمات المشبوهة تجاه مصر.

وأضاف: أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى تثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأحادى الجانب ، بشكل يعتمد على تقارير مشبوهة ، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قام بالرد علي هذه التصريحات فى حينها.

واختتم: الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسية وأصبح يدرك بشكل كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته.