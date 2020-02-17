حقيقة تخصيص غرف عزل للطلاب المصابين بالبرد بمدارس الإسماعيلية





وقال القبيصي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لا صحة لتخصيص غرف عزل للطلاب المصابين بنزلات برد وأن أبرز الإجراءات التي تتخذها الوزارة لحماية أبنائها هو التوعية والمشاركة في ورش عمل وندوات من أجل توجيههم للطرق الصحيحة للوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية.





من جانبه أكد محمود الكيلاني عدم صحة المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن تعليم الإسماعيلية أقام مع بداية الفصل الدراسي الثاني، عدد من الندوات وورش العمل بحضور أساتذة وأطباء من جامعة قناة السويس للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية والمكافحة والتعامل، مع توقيع بروتوكول مع طب جامعة قناة السويس.





وأضاف الكيلاني أن الوزارة بصدد توفير مسئول صحي بكل مدرسة، ليكون حلقة الوصل الدائمة بين المدرسة والإدارة التعليمية والصحة وغرفة العمليات بتعليم الإسماعيلية، للوقوف على آخر المستجدات والمتابعة اللحظية.





وكانت قد نشرت حسابات تابعة لعدد من المدارس عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك، وأكدت صدور تعليمات بأنه في حالة ظهور أي أعراض من أعراض البرد أو الإنفلونزا على أي طالب سوف يتم حجزه في غرفة العزل بالمدرسة لنهاية اليوم الدراسي، وطالبت أولياء الأمور عدم حضور أبنائهم إذا كانوا مصابين بأي أعراض برد أو إنفلونزا.

نفى الدكتور خالد القبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، الاثنين، ما نشر وتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تخصيص غرف عزل للمصابين بنزلات برد من طلاب المدارس واحتجازهم لحين استدعاء وحضور أولياء أمورهم.