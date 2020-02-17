طرح المسلسل السعودي باريستا مو قهوجي.. قريبا

أعلنت وكالة العاليا السعودية للإنتاج ورعاية المواهب، الانتهاء من تصوير المسلسل الشبابي "باريستا مو قهوجي" بنشر صور من كواليس العمل، حيث ضم عددا كبيرا من المواهب الشابة سيتم تقديمها للمرة الأولى.





وعن تفاصيل المسلسل، أعرب الممثل عبدالعزيز المهوس، في بيان صحفي، عن سعادته لاختياره لدور البطولة في المسلسل الشبابي (باريستا مو قهوجي) قائلًا: "حبيت دوري في المسلسل ويعتبر دائمًا الموظف المستهتر عقبة نجاح للجهة التي يعمل بها ولزملائه أيضًا، كما آمل أن تصل رسالتنا لكل الشباب المقبلين على اختيار مستقبلهم الوظيفي وأن يختاروا بدقة وشغف ليبدعوا فيما امتهنوا وأن يراعوا ضميرهم في المسؤوليات الوظيفية الملقاة على عاتقهم".





كما عبر الممثل يوسف المصري، عن مدى إعجابه بردة فعل الصحافة المصرية، حيث أطلقت عليه (محمد رمضان السعودية) واعتبر تجربته التمثيلية الأولى مع وكالة العاليا بأنها فرصة حيث كان اشتراكه بالبرنامج بمحض الصدفة التي قرر أن يظهر من خلالها كل إمكانياته.





وأضافت الممثلة هنا: "سعيدة جدًا بهذا الدور الذي أنقل من خلاله يوميات موظف الكاشير وما يمر به من مواقف يوميًا متنوعة ما بين المحرجة، الجميله أو المستفزة مع زبائنهم".





المسلسل سيطرح خلال الأيام القادمة، من إخراج ماجد الحوطي، تنفيذ وإشراف نورة الغنيمان وبرعاية إحدى الشركات الغذائية السعودية.