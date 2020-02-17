تداول 732 شاحنة و308 سيارات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، عن نشاط حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ البحر الأحمر من خلال تداول 732 شاحنة و308 سيارات.





يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 132 شاحنة و12 سيارة، بينما تغادر السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهما 88 شاحنة و8 سيارات.





فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى الحرية، الحرية 2، أمانة، بوسيدون اكسبريس، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 409 شاحنات و16 سيارة، وغادرت السفينة الحرية وعلى متنها 31 شاحنة.





كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 17 شاحنة وسيارة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا (وصول وسفر) وعلى متنها 55 شاحنة و3 سيارات.