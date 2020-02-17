AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تداول 732 شاحنة و308 سيارات بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
Advertisements
حسن غنيمة

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، عن نشاط حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ البحر الأحمر من خلال تداول 732 شاحنة و308 سيارات.


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 132 شاحنة و12 سيارة، بينما تغادر السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهما 88 شاحنة و8 سيارات.


فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى الحرية، الحرية 2، أمانة، بوسيدون اكسبريس، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 409 شاحنات و16 سيارة، وغادرت السفينة الحرية وعلى متنها 31 شاحنة.


كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 17 شاحنة وسيارة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا (وصول وسفر) وعلى متنها 55 شاحنة و3 سيارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تداول 623 شاحنة و35 سيارة بموانئ البحر الاحمر

تداول 621 شاحنة و33 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 686 شاحنة و31 سيارة بموانئ البحر الاحمر

ترشيحاتنا

مولد العراة.. رجال يتخلون عن ملابسهم من أجل الحظ.. صور

تعليق جريء من بسمة وهبة على قرار منع أغاني المهرجانات.. فيديو

بفستان لامع.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

أخبار الفن.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من إحياء حفل زفاف.. تعليق جريء من بسمة وهبة على منع المهرجانات

نوع تغفليه من التوابل يحارب الكوليسترول وأمراض القلب

إذا كنت تعاني من الحموضة.. 5 أطعمة يجب التوقف عن تناولها فورًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تودع X-Class بنسخ معدلة فاخرة .. صور

بفستان مخملى.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيروس كورونا .. تعرف على الاستعدادات النهائية لخروج المصريين العائدين من ووهان الصينية بمرسى مطروح .. صور