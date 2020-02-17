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منوعات

احذري منه.. جهاز في صالونات التجميل يتسبب في حرق وجه سيدة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عادة ما يمثل صالون التجميل بالنسبة للسيدات ركن مهم في حياتهن، فهو المكان الذي تجد بداخله كل ما يدلل أنوثتها ويهتم بأدق التفاصيل في جمالها بداية من شعر الرأس حتى أظافر القدم ، إلا أن هناك بعض الصالونات تبالغ في الإفراط في استخدام بعض الأجهزة وتظن أنها تقدم لك خدمة متميزة . 

وفقا لما ورد في صحيفة "ذا صن " البريطانية، فإن سيدة نشرت عبر حسابها على فيس بوك، أن جهاز البخار في صالون التجميل الذي تذهب إليه تسبب في حرق جلد وجهها عندما جربته للمرة الأولى. 

وحسب ما روته السيدة، أن صاحب الصالون عرض عليها صنفرة الوجه من خلال جهاز جديد يمكنه أن ينقي البشرة عن طريق البخار، لمعت عيناها موافقة لخوض تجربة جديدة خاصة أنها من النساء المولعات بالموضة والجمال. 


وشعرت السيدة بألم بسيط في وجهها في البداية وقالت لإحدى العاملات في الصالون أنها تشعر أن وجهها فيه حروق، إلا أن العاملة أشارت إلى أن ذلك الإحساس طبيعي، لكنها شعرت أن جلد وجهها يتمزع وعندما انتهت الجلسة وجدت بشرتها تميل للإحمرار وعندما عادت إلى المنزل وجدت أثار حروق بالفعل. 
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