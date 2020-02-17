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اقتصاد

4.5 جنيه لكيلو الطماطم .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 17-2-2020

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنيين 17 فبراير 2020 بسوق العبور.

وسجلت الطماطم بين 2 و4.5 جنيه للكيلو، البطاطس بين 2 و3 جنيهات، البصل بين 3 و5 جنيهات.

وتراوحت الكوسة بين 5 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها.

وسجل الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 4 و7 جنيهات، بطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه، البسلة من 8 إلى 10 جنيهات.
 
فيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي بين 2  و4 جنيهات، البرتقال السكري بين 2  و4 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

وتراوح اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه، الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

وسجلت الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات، الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات، الرمان من 5 إلى 11 جنيهات والكانتلوب من 4 إلى 7 جنيهات.
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