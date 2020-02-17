بفضل دموع أمهات الشهداء.. ماذا قال الجنود بعد إحكام السيطرة على حلب.. فيديو

عرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات خاصة لهتافات رجال الجيش السوري في حب الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إحكام الجيش السوري السيطرة على محيط مدينة حلب بالكامل، حيث هتف المتظاهرون " بالروح بالدم نفديك يا بشار"، وحمل رجال الجيش السلاح والعلم السوري احتفالًا بانتصاراتهم.





وأكدت فضائية "روسيا اليوم" أن الجيش السوري أحكم السيطرة على محيط مدينة حلب بالكامل بعد سيطرته على كامل حي جمعية الزهراء ومنطقة الليرمون وصالاتها الصناعية شمال غرب المدينة.





وأعلن الإعلام الحربي للجيش السوري على صفحته في "فيسبوك" أن الجيش أكمل الطوق وأمن مدينة حلب وبات يحاصر نقطة المراقبة التركية الواقعة في جبل عندان بريف حلب الشمالي الغربي.





وأشارت إلى أن وحدات من الجيش فرضت طوقا ناريا على ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية في مساحات قليلة بريف حلب.



