الصين تخفض فائدة القروض متوسطة الأجل 10 نقاط أساس لدعم الاقتصاد

خفض البنك المركزى الصينى سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل اليوم الاثنين، مع محاولة صناع السياسات امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى الفيروس التاجى "كورونا" الذى يعطل أنشطة الشركات بشدة.





وقال بنك الشعب الصينى إنه قرر خفض الفائدة على قروض حجمها 200 مليار يوان (28.65 مليار دولار) من التسهيلات المتوسطة لأجل عام المقدمة إلى المؤسسات المالية بمقدار عشر نقاط أساس إلى 3.15 بالمئة بدلا من 3.25 بالمئة.





ولا تستحق أي قروض من تلك الفئة اليوم.





وفي وقت سابق من الشهر، خفض البنك المركزى على غير المتوقع أسعار الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسية عشر نقاط أساس مع تسارع تفشى الفيروس.





ومن المتوقع أن تمهد خطوة اليوم لخفض فى سعر الفائدة القياسى للبلاد، والذى من المقرر إعلانه يوم الخميس.





وقال بنك الشعب الصينى فى بيانه إنه ضخ ما قيمته 100 مليار يوان من اتفاقات إعادة الشراء العكسية للمؤسسات المالية اليوم، تزامنا مع حلول أجل اتفاقات قيمتها الإجمالية تريليون يوان.



