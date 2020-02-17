14 جامعة تشارك فى أولمبياد الحاسبات والمعلومات الرابع بـ بنها

تنظم جامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أولمبياد الحاسبات والمعلومات الرابع وذلك يوم الأربعاء 19 فبراير الجارى بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بالجامعة.





وقالت الدكتورة هالة حلمي زايد عميد كلية الحاسبات بالجامعة أن الأولمبياد الرابع للحاسبات والمعلومات تنظمه الكلية بالتعاون مع قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ويشارك فيه طلاب من 14 جامعة مصرية حكومية وخاصة.

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واشارت زايد الى ان موضوع المسابقة هذا العام يتضمن تصميم وتنفيذ تطبيقات الهواتف الذكية فى مجالات تخدم التحول الرقمى للجهات الحكومية مؤكدة انه فى اطار الفعاليات تستضيف الكلية اجتماع لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ، كما تنظم بالكلية ورشتين عمل بالتعاون مع شركة IBM عن الطرق الحديثة في التعليم وعن دور المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.





واضافت عميد الكلية ان الأولمبياد تعقد بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات وكذلك مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ويشارك فيها جامعات بنها وعين شمس والزقازيق والسويس والمنصورة والمنوفية والمنيا وأسيوط وحلوان وكفر الشيخ ودمنهور وأكتوبر والفيوم والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.