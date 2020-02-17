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ديني

الإفتاء تستطلع هلال رجب لعام 1441.. الأحد المقبل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:09 ص
الإفتاء تستطلع هلال
الإفتاء تستطلع هلال رجب لعام 1441 .. الأحد المقبل
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محمود ضاحي
أعلنت دار الإفتاء، استطلاع هلال شهر رجب لعام 1441 بواسطة اللجان الشرعية والعلمية في أنحاء الجمهورية يوم الأحد المقبل.

ونوهت دار الإفتاء المصرية إلى أنها ستعلن عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه بعد غروب الشمس، يوم الأحد المقبل لـ29 من جمادي الآخرة، الموافق 23 فبراير الجاري.

ويعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
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