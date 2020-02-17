الإفتاء تستطلع هلال رجب لعام 1441 .. الأحد المقبل

أعلنت دار الإفتاء، استطلاع هلال شهر رجب لعام 1441 بواسطة اللجان الشرعية والعلمية في أنحاء الجمهورية يوم الأحد المقبل.





ونوهت دار الإفتاء المصرية إلى أنها ستعلن عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه بعد غروب الشمس، يوم الأحد المقبل لـ29 من جمادي الآخرة، الموافق 23 فبراير الجاري.



