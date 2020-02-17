AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إعدام 50 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمغاغة بالمنيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض

نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، القرار الصادر بشأن إعدام 45 طنا من الأسماك المملحة و5 أطنان من الملح غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط البيئية الصحية المتبعة ضمانًا لسلامة وصحة المواطنين.


قال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، إن إعدام المواد المضبوطة تم تحت إشراف إدارات التموين والطب البيطري والأغذية بمغاغة، مشيرًا إلى أن هذه المضبوطات تمت مصادرتها قبل بيعها وتداولها للمواطنين بالأسواق خلال عدد من الحملات التموينية التي نفذتها الوحدة المحلية على المحلات العامة والمطاعم والأسواق .


وأكد رئيس المركز أن الحملات التموينية مستمرة، للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على ضرورة ضبط الأسعار والأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين ومحدودي الدخل والقضاء على جميع أشكال الغش التجاري وردع كل من تسول له نفسه القيام بالمتاجرة بصحة المواطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب تسرب مياه جوفية الدفع بسيارات لشفط المياه بقرية طنبدى بمغاغة شمال المنيا

تحرير 553 محضرًا مخالفاً خلال حملة لرفع الإشغالات بمغاغة في المنيا

إزالة 64 حالة تعد بشارع الطراد بمغاغة فى المنيا

ضبط نصف طن حلوي غير صالحة للاستهلاك بسوهاج

ترشيحاتنا

الحمد لله ربنا وفقنا.. الصحة تكشف آخر تطورات حالة المصريين العائدين من ووهان

فوائد بالجملة .. أفضل طريقة لأستخدام الخميرة في العناية بـ الشعر

أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020

مدحت العدل يعلق على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

سعر صادم لفستان إليسا فى دبى ..صور

حصن نفسك صباح كل يوم بهذا الدعاء

AdvertisementS

صدمة عريس.. عروس تتوفى بعد ساعات من حفل زفافها لهذا السبب

الدقيقة بـ 50 جنيه.. كريم قدم زوجته لراغبي المتعة الحرام وشاركهم في حفلات جماعية.. تفاصيل

بشرى سارة.. الحكومة تدعم كل مواطن يشتري سيارة كهربائية بـ50 ألف جنيه

تطور جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف الصلة بين الشاب السوري وفادي الهاشم

اكتشاف حالة جديدة مصابة بـ كورونا في الإمارات

بعد معاناة.. الصين تكشف عن علاج نهائي لفيروس كورونا

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 .. تعرف عليه

الصحة العالمية: 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

أخبار الفن.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من إحياء حفل زفاف.. تعليق جريء من بسمة وهبة على منع المهرجانات

نوع تغفليه من التوابل يحارب الكوليسترول وأمراض القلب

عشا العروسة زي ماهو.. حكاية ندى ومحمد: ماتوا سوا بعد 4 ساعات من الزفاف| شاهد

أخبار الرياضة ليلا.. حسام عاشور يرفض عرض فايلر.. موقف محمد صلاح في المنتخب.. الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها مع أطفالها.. أم تتصل بالشرطة لسبب غير متوقع

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شيلبي تكشف عن فورد موستانج Signature بقوة خارقة.. صور