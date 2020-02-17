إعدام 50 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمغاغة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، القرار الصادر بشأن إعدام 45 طنا من الأسماك المملحة و5 أطنان من الملح غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط البيئية الصحية المتبعة ضمانًا لسلامة وصحة المواطنين.





قال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، إن إعدام المواد المضبوطة تم تحت إشراف إدارات التموين والطب البيطري والأغذية بمغاغة، مشيرًا إلى أن هذه المضبوطات تمت مصادرتها قبل بيعها وتداولها للمواطنين بالأسواق خلال عدد من الحملات التموينية التي نفذتها الوحدة المحلية على المحلات العامة والمطاعم والأسواق .





وأكد رئيس المركز أن الحملات التموينية مستمرة، للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على ضرورة ضبط الأسعار والأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين ومحدودي الدخل والقضاء على جميع أشكال الغش التجاري وردع كل من تسول له نفسه القيام بالمتاجرة بصحة المواطن.