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توك شو

تعرف على الفرق بين المصارعة الحرة والروماني مع مدرب منتخب مصر.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:02 م
مدرب منتخب مصر للمصارعة
مدرب منتخب مصر للمصارعة
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ريهام فيكتور

قال كابتن صلاح عمارة مدرب منتخب مصر للمصارعة ، إن بطولة منتخب مصر للمصارعة حصدت 29 ميدالية ببطولة أفريقيا المقامة فى الجوائز الأسبوع الماضى ولم تكن سهلة لوجود تونس والجزائر ونيجيريا ، لأنهم يعدوا من البلدان القوية فى هذه الرياضة .


وأضاف كابتن صلاح عمارة ، من خلال حواره على فضائية dmc أن المصارع يواجه صعوبات كبيرة جدا فى عملية التخسيس لأنه يلتزم بنظام غذائي معين و تمارين محددة .


وأشار إلى ان رياضة المصارعة عبارة عن 30 وزنا تنقسم الى 10 ناشئين و 10 شباب و 10 كبار ، لافتا الى ان هناك بعض اللاعبين الحاصلين على أكثر من ميدالية لاشتراكهم فى الثلاث مراحل معًا .


ونوه مدرب منتخب المصارعة إلى ان كابتن يوسف عيسى حصد ميدالية ذهبية فى المصارعة الحرة للشباب وميدالية فضية للكبار ، كما حصل فتح كابتن فتحى طارق على المركز الأول فى المصارعة الروماني والحرة شباب والكبار ، موضحا أن المصارعة الحرة يمارسها اللاعبون على الجسم كله ، أما المصارعة الروماني خاصة بالجزء العلوي من الجسم فقط فأى لعبة بالرجل مثلا تعتبر مخالفة " فاول " .


وأكد  أن من الضروري ان يمارس المدرب مع اللاعب كل الاساليب  التكتيكية و النفسيه والبدنيه ، مشيرا الى ان رياضة المصارعة تبدأ من سن الـ7 سنوات على عكس الجمباز والسباحة والرياضات الاخرى لانها تحتاج الى استيعاب أكبر من الطفل .

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