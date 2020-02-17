تعرف على الفرق بين المصارعة الحرة والروماني مع مدرب منتخب مصر.. فيديو

قال كابتن صلاح عمارة مدرب منتخب مصر للمصارعة ، إن بطولة منتخب مصر للمصارعة حصدت 29 ميدالية ببطولة أفريقيا المقامة فى الجوائز الأسبوع الماضى ولم تكن سهلة لوجود تونس والجزائر ونيجيريا ، لأنهم يعدوا من البلدان القوية فى هذه الرياضة .





وأضاف كابتن صلاح عمارة ، من خلال حواره على فضائية dmc أن المصارع يواجه صعوبات كبيرة جدا فى عملية التخسيس لأنه يلتزم بنظام غذائي معين و تمارين محددة .





وأشار إلى ان رياضة المصارعة عبارة عن 30 وزنا تنقسم الى 10 ناشئين و 10 شباب و 10 كبار ، لافتا الى ان هناك بعض اللاعبين الحاصلين على أكثر من ميدالية لاشتراكهم فى الثلاث مراحل معًا .





ونوه مدرب منتخب المصارعة إلى ان كابتن يوسف عيسى حصد ميدالية ذهبية فى المصارعة الحرة للشباب وميدالية فضية للكبار ، كما حصل فتح كابتن فتحى طارق على المركز الأول فى المصارعة الروماني والحرة شباب والكبار ، موضحا أن المصارعة الحرة يمارسها اللاعبون على الجسم كله ، أما المصارعة الروماني خاصة بالجزء العلوي من الجسم فقط فأى لعبة بالرجل مثلا تعتبر مخالفة " فاول " .



