تعديل وزاري في الكويت.. والأمير للوزراء الجدد: طبّقوا القوانين ولا تستمعوا للقيل والقال.. حسم نقاط سد النهضة العالقة.. وكورونا يرفع حالات الوفاة في الصين لـ 1770 شخصا.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

برنامج عمل الحكومة على طاولة المجلس.. غدا الثلاثاء

هجوم صاروخي على مقر التحالف الدولي في بغداد

رئيس الوزراء الفلسطيني: خطة السلام الأمريكية مجرد مذكرة تفاهم بين ترمب ونتنياهو

أنقرة تبلغ موسكو بوقف عملية إدلب فورا

بيلوسي: مزقت خطاب ترامب لجذب انتباه الإعلام

تظاهرات وإغلاق طرق للسكان الأصليين في كندا تجبر ترودو على إلغاء رحلة دبلوماسية





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكر خاص على الشأن المصري.





سلطت صحيفة الأنباء الضوء على إعلان وزارة الموارد المائية المصرية أنه تم الوصول إلى نقاط توافق حول الخلافات العالقة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، خصوصا الفنية منها مثل الملء والتشغيل.





وذكر محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، أنه جرى التوافق خلال اجتماعات واشنطن الأخيرة حول بعض النقاط الفنية العالقة، ومن المقرر وضع هذه البنود في صيغة اتفاق نهائي لتوقع عليه الدول الثلاث نهاية فبراير الجاري.





وأضاف أنه تم الاتفاق على مراحل ملء السد ووضع إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والممتد خلال السنوات الشحيحة، وكذلك مرحلة التشغيل طويل الأمد، وكذلك التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية.





محليا، قالت صحيفة الأنباء إن يوم أمس شهد تعديلا وزاريا لنزع فتيل المواجهات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة، وبموجبه صدر مرسوم أميري بتعديل وزاري نص على تعيين د.خالد محمد علي الفاضل وزيرا للنفط، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرة للشؤون الاجتماعية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.





وتضمن التعديل تعيين براك علي براك الشيتان وزيرا للمالية، وم. محمد حجي علي بوشهري وزيرا للكهرباء والماء.





وفي سياق المتصل،ركزت صحيفة القبس على تهنئة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بدار سلوى مساء امس، بالثقة التي أوليت لهم والتي هم أهل لها، ناصحا إياهم بأن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم وأن يتلمسوا حاجات المواطنين وأن يعملوا على تطبيق القانون وأنظمة الدولة، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.





وشدد أمير البلاد على ضرورة اهتمام الوزراء بعملهم، و»ألا تسمعوا للقيل والقال، وطبقوا القوانين بحذافيرها، وهذا هو ما يطلبه منكم رئيس الوزراء بالتعاضد، بعضكم مع بعض».





وأوضحت صحيفة الوطن أن مجلس الأمة سيعقد جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18 و19فبراير الجاري للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بندًا و83 فقرة.





ويستهل المجلس جلسته بالتصديق على المضابط ومناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة والتنويه بالعرائض والشكاوى المدرجة ومناقشة بند الأسئلة والإحالات.





ويتضمن الجدول 60 تقريرًا للجان البرلمانية المختلفة منها العفو الشامل وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.





وأفادت صحيفة الراي باستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي امام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند 304ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 330ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم امس الاحد.





عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الجريدة بتعرض مقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن في بغداد لهجوم صاروخي، في حادثة تسلّط الضوء مجددًا على احتمالات حدوث تصعيد خطير في العراق، الذي يحاول أن يقيم توازنًا دقيقًا بين واشنطن وطهران وسط أزمة سياسية قد تكون الأعنف منذ 2003.





أصابت عدة صواريخ قاعدة عراقية تضم قوات أميركية قرب سفارة واشنطن في بغداد في الساعات الأولى من صباح أمس حسبما أفادت مصادر عسكرية، في هجوم جديد ضمن سلسلة ضربات استهدفت مقار وجنود أميركيين في العراق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.





ذكرت صحيفة الوطن أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشيتة، قد أعلن أن الخطة الأمريكية للسلام ليست سوى مذكرة تفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.





جاء ذلك خلال ندوة حول فلسطين ضمن أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، أمس الأحد، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.





قالت صحيفة الأنباء إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن أمس انه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع عقد بينهما أول من امس، ضرورة وقف الهجمات في محافظة إدلب بشمال غرب سورية فورا وضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.





وقال جاويش أوغلو، الذي كان يتحدث في ألمانيا بعد مؤتمر ميونيخ للأمن، انه التقى مع نواب أمريكيين خلال المؤتمر وأضاف أنه يجب على واشنطن العمل على تحسين العلاقات مع تركيا بأي حال وليس فقط بسبب التوتر بين تركيا وروسيا.





وتأتي تصريحات أوغلو بعد يوم من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده «ستتعامل» مع القوات الحكومية السورية في حال عدم انسحابها من منطقة إدلب قبل نهاية الشهر الجاري





دوليا، أبرزت صحيفة الجريدة اعلان السلطات الصينية اليوم الاثنين تسجيل 105 حالات وفاة جديدة و2048 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى ارجاء الصين.





وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي إن عدد حالات الوفاة ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 1770 شخصًا في حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 70635 شخصًا.





أشارت صحيفة الوطن إلى تعليق رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مجددا على الحادثة التي خطفت قبل 12 يومًا اهتمام الإعلام المحلي والعالمي، شارحة سبب تمزيقها نص خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.





وقالت في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» تبث لاحقًا إنها لم تكن تخطط لتمزيق نسختها من خطاب حالة الاتحاد في الرابع من فبراير، لكنها بعد قراءته رأت أنه "رهيب"، بحسب وصفها، وأرادت لفت انتباه الإعلام إلى رفضه.





كما أكدت قائلة: "لم تكن لدي أي نية مسبقة للقيام بذلك، لكن بعد قراءة ثلث الخطاب، رأيت أنه فظيع، ففي كل صفحة منه شيء مرفوض".





قالت صحيفة الراي إن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قد ألغى اليوم زيارة رسمية إلى منطقة الكاريبي في اللحظة الأخيرة، وفق مكتبه، وذلك بسبب احتجاجات للسكان الأصليين تشل طرقا وخطوط سكك حديد في أرجاء البلاد منذ أكثر من أسبوع.





وبعد جولة له في إفريقيا وأوروبا اختتمها الجمعة، كان من المقرر أن يزور ترودو باربادوس الإثنين والثلاثاء في اطار جولة لحشد الدعم لحجز مقعد لكندا في مجلس الأمن الدولي. لكن مكتبه أعلن في بيان أن رئيس الوزراء «لن يحضر اجتماع رؤساء حكومات دول الكاريبي هذا الأسبوع»، وسينوب عنه وزير الخارجية فرانسوا فيليب شامبين.