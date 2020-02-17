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نبيلة مكرم: مصر بها 11 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:24 ص
الهجرة الغير شرعية
الهجرة الغير شرعية
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ياسمين سامي
قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن الدولة المصرية تقدم بدائل عملية للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز: الرئيس السيسي أعلن في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عن مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكلف وزارة الهجرة بالبدء فورا في تنفيذها.

وتابعت وزيرة الهجرة: بدأنا بمحافظة الفيوم ثم البحيرة وامس كنا في الغربية لافتة إلى عدم اقتصار التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ليست بالموت والغرق ولكن ركزت علي إبراز الأمل والفرص المتاحة بكل القرى.

وأكدت نبيلة مكرم أن في زيارة الغربية أمس تم التركيز علي الفرص الموجودة في القرى المنتجة بمحافظة الغربية.

وأشارت إلي أن مصر بها 11 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية ونخطط لزيارة هذه المحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

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