نبيلة مكرم: مصر بها 11 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية

وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز: الرئيس السيسي أعلن في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عن مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكلف وزارة الهجرة بالبدء فورا في تنفيذها.





وتابعت وزيرة الهجرة: بدأنا بمحافظة الفيوم ثم البحيرة وامس كنا في الغربية لافتة إلى عدم اقتصار التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ليست بالموت والغرق ولكن ركزت علي إبراز الأمل والفرص المتاحة بكل القرى.





وأكدت نبيلة مكرم أن في زيارة الغربية أمس تم التركيز علي الفرص الموجودة في القرى المنتجة بمحافظة الغربية.