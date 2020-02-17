مصادرة 16520 قطعة حلوى للأطفال بمصنعين بدون ترخيص بالبحيرة.. صور





نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة بمركز ومدينة الدلنجات على الأسواق ومصانع بير السلم وللتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء، وضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.وأسفرت الحملة التى قادها سامى ياسين مدير الرقابة التجارية بالدلنجات عن ضبط مصنعين مصاصات بدون ترخيص والتحفظ على 16520 قطعة مصاصة مجهولة المصدر وبدون بيانات أو علامات.وتمكنت الحملة من ضبط مصنعى مصاصة ضبط بدون ترخيص والتحفظ بالمصنع الأول على 11520 بـ 40 كرتونة وبالمصنع الثانى على 5000 قطعة مصاصة جميعها بدون بيانات أو علامات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية.وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.