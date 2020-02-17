برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتذليل العقبات أمام المستثمرين بقطاع السياحة «ممتازة»

أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين بقطاع السياحة، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية " ممتازة " ولها مردود إيجابي قوي على المستمرين وأعطت دفعة قوية لهم وللعاملين بالقطاع، ليعود ذلك بالنفع على الاقتصاد القومي.





وقال النائب محمد المسعود في بيان،الاثنين، إن هذه التوجيهات لها مردود إيجابي قوى على قطاع السياحة في ظل التحديات التي واجهت قطاع السياحة خلال الفترة الماضية وخصوصًا أنها ستساهم في إزالة عقبات أمام المستثمرين لدعم هذا المرفق الحيوي المهم الذي يعد ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد.





وأضاف أن هذه الخطوة المهمة تأتي استكمالا لخطط البناء الاقتصادي في ضوء ما نفذته الحكومة بنجاح في برنامج إعادة بناء البنية التحتية من كهرباء وطرق ومواني وغيرها من الإصلاحات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع.





وفى هذا السياق أكد "المسعود" أن افتتاح المتحف المصري الكبير بداية العام الجديد، والاكتشافات الأثرية مؤخرًا، بالإضافة إلى حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد، ستنعكس بالتأكيد على السياحة فى صعيد مصر، ومن المنتظر أن تجذب المقاصد السياحية الثقافية، الكثير من عشاقها حول العالم.