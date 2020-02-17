مواجهتان قويتان لـ منتخب ناشئي اليد بدورة البحر المتوسط اليوم

تنطلق اليوم "الإثنين"، منافسات بطولة البحر المتوسط لناشئي كرة اليد لمواليد ٢٠٠٢ بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة ١٤ دولة وتستمر منافساتها حتى يوم ٢٤ من الشهر الجاري.





ويلعب المنتخب الوطني مباراتان اليوم في المجموعة الأولى، حيث يواجه في الساعة الثانية عشر ظهرا منتخب اليونان صاحب الأرض ومضيف البطولة بينما يلعب مباراته الثانية أمام المنتخب السعودي في الساعة السابعة إلا ربع مساء الغد.





وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في قرعة البطولة التي أجريت أول أمس إلى مجموعتين كل مجموعة تضم ٧ منتخبات حيث تتكون المجموعة الأولى من منتخبات مصر والكويت وصربيا والسعودية ورومانيا والبحرين بالإضافة إلى اليونان البلد المضيف للبطولة، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وتونس وتركيا وكرواتيا ومونتينيجرو والمغرب ومقدونيا.





تقام مباريات المجموعتين بنظام الدوري من دور واحد بحيث يصعد الفرق الأربعة الأولى من كلا المجموعتين إلى دور الثمانية الذي يواجه فيه أول المجموعة الأولى مع رابع الثانية وأول المجموعة الثانية مع رابع الأولى وثاني الأولى مع ثالث الثانية وثالث الأولى مع ثاني الثانية وتحتسب نتائج المباريات بخروج المغلوب.





يقود الجهاز الفني لمنتخب مصر في البطولة أسر القصبي مديرا فنيا ومعه هاني الفخراني مدربا مساعدا ومحمود غريب مديرا إداريا والدكتور ماجد حاتم طبيبا، ويمثل مصر في مباراتي اليوم كل من مصطفى قسطاوي ويوسف حاتم لحراسة المرمى وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان رجب.





واستحدث الاتحاد الدولي لكرة اليد نظاما جديدا للبطولة الحالية في المباريات بدء من الدور الأول، حيث ستكون مدة المباراة ٤٥ دقيقة مقسمة علي ٣ أشواط كل شوط مدته ١٥ دقيقة ولكل مدرب له الحق في ٣ فترات كوقت مستقطع مدته ٩٠ ثانية. أما في المباراة النهائية فستكون مدة المباراة ٦٠ دقيقة مقسمة علي ٣ أشواط كل شوط مدته ٢٠ دقيقة ولكل منتخب له الحق في ٣ فترات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية مدة كل فترة ٩٠ ثانية.



