عزيز الشافعي لـ صدى البلد: رامي صبري اختار طرح أغنية حياتي مش تمام بالتزامن مع ألبوم عمرو دياب

، والتي قام هو بتأليفها وتلحينها.





وعن طرح الأغنية بالتزامن مع البوم عمرو دياب " سهران" قال عزيز الشافعي لـ"صدى البلد": "مجازفة كبيرة بالتأكيد ان يختار رامي صبري طرح اغنية " حياتي مش تمام" بالتزامن مع اللبوم عمرو دياب".





وأضاف :" لكن الاغنية جميلة ورامي صبري غناها بشكل مميز، وانا متفائل بالاغنية وأصبحت تريند يوتيوب من اول ساعة بعد طرحها".





وتابع: "في المقام الأول رامي صبري فنان كبير وصوت عظيم وبيننا كيمياء وسبق وتعاونا في اغنية " اهد الدنيا" التي أحدثت نقلة في الموسيقى وكانت جديدة على رامي صبري.