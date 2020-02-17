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فن

عزيز الشافعي لـ صدى البلد: رامي صبري اختار طرح أغنية حياتي مش تمام بالتزامن مع ألبوم عمرو دياب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:00 م
رامي صبري و عزيز
رامي صبري و عزيز الشافعي
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شروق ابراهيم
أعرب الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن سعادته البالغة بنجاح اغنية " حياتي مش تمام" لـ رامي صبري، والتي قام هو بتأليفها وتلحينها. 

وعن طرح الأغنية بالتزامن مع البوم عمرو دياب " سهران" قال عزيز الشافعي لـ"صدى البلد": "مجازفة كبيرة بالتأكيد ان يختار رامي صبري طرح اغنية " حياتي مش تمام" بالتزامن مع اللبوم عمرو دياب".

وأضاف :" لكن الاغنية جميلة ورامي صبري غناها بشكل مميز، وانا متفائل بالاغنية وأصبحت تريند يوتيوب من اول ساعة بعد طرحها".

وتابع: "في المقام الأول رامي صبري فنان كبير وصوت عظيم وبيننا كيمياء وسبق وتعاونا في اغنية " اهد الدنيا" التي أحدثت نقلة في الموسيقى وكانت جديدة على رامي صبري.
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