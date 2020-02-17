AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الوادي الجديد: إعدام 10 أطنان مخلفات و نفايات طبية خطرة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
Advertisements

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إعدام والتخلص بشكل آمن وصحي وبيئي من 10 أطنان و640 كجم مخلفات ونفايات طبية خطرة.


أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن كمية المخلفات والنفايات الطبية التي تنتج بشكل يومي على مستوى المحافظة هي 235 كجم تقريبًا، ويجري التخلص منها بشكل بيئي وآمن صحيًا عن طريق 4 محارق طبية في مراكز الفرافرة وبلاط وباريس والخارجة، بعد نقلها من خلال 5 سيارات مجهزة ومعدة لهذا الغرض.


وأضاف "محروس"، أن المديرية تمتلك 4 محارق، وجرى معالجة 6042 كجم نفايات طبية بالخارجة، و627 كجم بمحرقة مركز باريس، 3323 كجم بمحرقة مركز بلاط، ومعالجة وإعدام 648 كجم نفاية طبية خطرة بمحرقة الفرافرة.


أقرأ أيضًا:مشاهير من بلدي..علي خليل ابن بني سويف.. أمين الكرة المصرية

وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه شكل لجنة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة، للتأكد من حسن سير العمل، والالتزام بالسلامة والصحة المهنية، شملت المستشفيات والوحدات الطبية القروية.


وأشار إلى، توقيع بروتوكول مع جهاز شئون البيئة خلال الأسبوع الماضي، للتخلص الآمن من النفايات الطبية وصيانة المحارق الطبية بمراكز المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توريد جهاز أشعة مقطعية بمستشفى الفرافرة بتكلفة 12 مليون جنيه

حرق 185 طنا من النفايات الخطرة للحفاظ على الصحة في البحيرة

محافظ الدقهلية: نقل ومعالجة 2 مليون و675 طن نفايات طبية خطر

دعم مستشفيات الوادي الجديد بأجهزة أشعة مقطعية وكشف سرطان الثدي

ترشيحاتنا

الكاف يفتح باب تلقي رغبات استضافة نهائي دورى الأبطال والكونفدرالية

الزمالك يتوجه إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري

مولد العراة.. رجال يتخلون عن ملابسهم من أجل الحظ.. صور

عاجل | الأهلي يعلن قائمة مواجهة الزمالك فى السوبر المصري

خطوة جديدة.. رهاب بيطار تكشف مستجدات قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

مصير حسن شاكوش وعمرو كمال بعد قرار هاني شاكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها مع أطفالها.. أم تتصل بالشرطة لسبب غير متوقع

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شيلبي تكشف عن فورد موستانج Signature بقوة خارقة.. صور