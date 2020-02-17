صحة الوادي الجديد: إعدام 10 أطنان مخلفات و نفايات طبية خطرة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إعدام والتخلص بشكل آمن وصحي وبيئي من 10 أطنان و640 كجم مخلفات ونفايات طبية خطرة.





أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن كمية المخلفات والنفايات الطبية التي تنتج بشكل يومي على مستوى المحافظة هي 235 كجم تقريبًا، ويجري التخلص منها بشكل بيئي وآمن صحيًا عن طريق 4 محارق طبية في مراكز الفرافرة وبلاط وباريس والخارجة، بعد نقلها من خلال 5 سيارات مجهزة ومعدة لهذا الغرض.





وأضاف "محروس"، أن المديرية تمتلك 4 محارق، وجرى معالجة 6042 كجم نفايات طبية بالخارجة، و627 كجم بمحرقة مركز باريس، 3323 كجم بمحرقة مركز بلاط، ومعالجة وإعدام 648 كجم نفاية طبية خطرة بمحرقة الفرافرة.





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وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه شكل لجنة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة، للتأكد من حسن سير العمل، والالتزام بالسلامة والصحة المهنية، شملت المستشفيات والوحدات الطبية القروية.





وأشار إلى، توقيع بروتوكول مع جهاز شئون البيئة خلال الأسبوع الماضي، للتخلص الآمن من النفايات الطبية وصيانة المحارق الطبية بمراكز المحافظة.