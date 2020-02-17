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فن

رغم تعاونها مع المدفعجية.. راندا حافظ: كلمات أغاني المهرجانات كارثية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:15 ص
راندا حافظ
راندا حافظ
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سعيد فراج
شاركت المطربة راندا حافظ، منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على قرار الفنان هاني شاكر، بمنع فرق المهرجانات من تقديم هذه النوعية من الأغاني. 

وكتبت راندا حافظ، في منشورها: «قرار نقابة الموسقيين مهم وبداية لعملية فلتره وتصحيح المسار للي حصل فى الذوق العام ويمكن الغلطة اللي حصلت فى الاستاد تكون البداية لانقاذ اولادنا والجيل الجديد من كلمات اغاني المهرجانات الكارثية». 

وتابعت: «ياجماعة انا بنت اختي عندها اقل من ٣ سنين ماشيه فى البيت تقول "فيجوووووو الدخلاوي" والحمد لله انها محفظتش حاجة من باقي الاغنية».

وأضافت: «وشهادة حق انا تعاونت مع المدفعجية فى اغنية الدنيا غابة وحاولت اعمل شكل جديد مواكب للي بيحصل لأن اللون الغنائي بتاع المهرجانات ناجح مع الناس بكل طبقاتها ولازم نعترف بكده وكان كل اهتمامي وانا بعمل الاغنية دي الكلمات لاني عارفه الالفاظ والايحاءات اللي فى كلمات الاغاني بتاعتهم محتاجه توجيه ورقابة من الجهات الخاصة لان الناس اللي بتغني مهرجانات بتحاول تعمل شكل جديد وده حقهم وهما نجحوا يوصلوا للعالم العربي ويحبوهم والاجانب كمان معترفين بيهم يبقي لازم نعالج الموضوع بحكمة شوية علشان الناس دي تبقي موجودة بشكل لائق ومحترم».

يذكر أن استجاب الفنان هاني شاكر، "نقيب المهن الموسيقية"، لمطالب الجمهور بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانا جديدًا يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.

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