حفاظا على سمعة القطاع السياحي.. برلمانية تدعو لوضع قائمة إلكترونية للكيانات المرخصة

دعت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، القطاع السياحي لوضع قائمة إلكترونية بالكيانات المرخصة التي تتعامل مع السائح، على أن يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر، وإرسالها إلى مختلف الغرف السياحية وشركات السياحة والمتعاملين مع الوفود السياحية التي تأتي لزيارة المقصد السياحي المصري.





وأوضحت النائبة في تصريحات صحفية، أن المنشآت السياحية تترك أثرا مهما في تجربة السائح لأي مقصد السياحي، ويتفاعل معها أثناء نشره لانطباعاته عن تجربته في مصر علي وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة علي أهمية أن تكون تلك المنشآت تطبق معايير الخدمة التي تحددها وزارة السياحة والآثار.





ولفتت إلي أن مقترح القائمة الإلكترونية للمنشآت السياحية، يتواكب مع أهداف القطاع السياحي فى تقديم خدمة ذات مستوي يليق بسمعة القطاع السياحي المصري بجناحيه الحكومي و الخاص، مشيده بموقف الحكومة ممثلة في وزارة السياحة بالتحرك السريع لمواجهة ظاهرة التعامل مع الكيانات غير المرخصة حفاظا علي مقدرات القطاع والدولة وسمعة المقصد السياحي.





وكان مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الادارية قد طالبا من وزارة السياحة بعدم التعامل من جانب شركات السياحة مع الكيانات غير المرخصة.