زراعة الوادي: الانتهاء من حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح

أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا الموسم.





واكد ان المساحات المنزرعه بالقمح وصلت إلى 192303 فدان قمح، بينما زاد الزمام الزراعي للمحافظة هذا العام عن العام الماضي بواقع 23382 فدان، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة من المحاصيل والخضر والبساتين 431443.19 فدان.





أقرأ أيضًا:مشاهير من بلدي..علي خليل ابن بني سويف.. أمين الكرة المصرية

أكد رضوان، أن إجمالي المساحة المنزرعة هذا الموسم من المحاصيل بلغت 292192.17 فدان، حيث تصدر محصول القمح القائمة والتي بلغت مساحته 192302 فدانا على مستوى المحافظة.





واوضح أن منطقة شرق العوينات بها أكبر مساحة منزرعة قمح بلغت 89027 فدان، بالنسبة لإجمالي المساحة المنزرعة خضر بلغت 77719 فدانا.





ولفت إلى، أن محصول البطاطس تصدر قائمة محاصيل الخضر، حيث بلغت المساحة المنزرعة 75361 فدانا وتصدرت العوينات القائمة في زراعات البطاطس حيث بلغت المساحة المنزرعة بطاطس 60483 فدانا.