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ثقوا فى قيادتكم وحكومتك..وزير الهجرة توجه رسالة للشباب..فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:36 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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آيات أحمد
قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة: إن زيارتها لمحافظة الغربية بالأمس ركزت على القرى المنتجة، لافتة إلى أن محافظ الغربية نظم لها زيارة لأربعة قرى للتعرف على الصناعات المختلفة التى تنتج داخل تلك القرى.

وأضافت وزيرة الهجرة فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تقدم بدائل عملية للهجرة غير الشرعية للشباب، مشيرة إلى أنه تم التعرف من اهالى قرى الغربية على احتياجاتهم وطلباتهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتابعت أنه تم استهدف الفئات الأكثر إقبالًا على الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن هناك 11 قرية مصدرة لهذا النوع من الهجرة فى مصر.

وأشارت إلى أننا وصلنا إلى 100 مليون نسمة وكان من السهل على القيادة السياسية أن تدفع بالشباب للهجرة غير الشرعية للتخفيف عن كاهل الدولة ولكن ربَ الاسرة الرئيس السيسي ينظر إلى أولاده ويخاف عليهم وعلى حياتهم لذلك أطلق مبادرة مراكب النجاة ويمد يد الدولة للمواطن.

ووجهت رسالة للشباب، أن يثقوا فى قيادتهم وحكومتهم ورئيسهم لأنه يعمل على حمياتهم.

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