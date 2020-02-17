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خالد صديق: مصر أنفقت 24.6 مليار جنيه على تطوير العشوائيات حتى الآن.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:06 م
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات
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ريهام فيكتور

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات إن مصر اصبحت تعرض تجربتها فى القضاء على العشوائيات أمام المحافل الدولية ، لافتا إلى ان مصر بلد يتشرف ويفتخر بها اى مواطن.


وأضاف  المهندس خالد صديق من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن فكرة تطوير العشوائيات فى مصر هو من جعل لنا وجود بالمؤتمر العشوائي أمام دول بلاد العالم.


وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات إلى ان المعنيين بتطوير العشوائيات بكينيا والعديد من الدول حضروا عرض أفكارنا فى تطوير العشوائيات في العالم.


وتابع: أنه على الرغم من ان مصر تعمل فى تطوير العشوائيات بشكل ملحوظ حوالي اكثر من سنين إلا أنها لم تشارك فى مؤتمر تطوير العشوائيات العالمى إلا بعد عرض النتائج بالصور المثبتة.

 

وأكد  المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات أن الجميع انبهر بما وصلت إليه مصر الان ، لافتا الى أنه تم  تطوير أكثر من 240 ألف والجاري 180 الف فى الاسكان الاجتماعى والمستهدف 700 الف .


وذكر  المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات أن هناك 357 منطقة عشوائية تم تطوير 297 منطقه وفى نهاية عام 2020 مصر ستصبح خالية تماما من العشوائيات الغير آمنة ، والبدء فى 2030 للانتهاء من العشوائيات غير المخططة.

ولفت إلى ان خطة تطوير العشوائيات الغير امنه تكلفتها 32 ونصف مليار جنيه ، وحتى الآن تم صرف حوالي 24.6 مليار ، بالاضافة الى الخدمات المقدمة فى المنطقة لأننا ننشأ مجتمع كامل وليس مجرد شقه فالتطوير الحضارى يحتاج الى تطوير ادمى ايضًا .

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