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محافظات

تنفيذ 3 مشروعات تنموية بقرية القلمون بالوادي الجديد بتكلفة 9.3 مليون جنيه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ 3 مشروعات تنموية وخدمية بقرية القلمون بتكلفة 9 ملايين و300 الف جنيه.


وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اللواء محمد الفحام، الانتهاء من مشروع إنشاء مدرسة القلمون الثانوية بتكلفة 7 ملايين و200 الف جنيه، وستدخل الخدمة مباشرة عقب الانتهاء من توصيل خدمة الإنترنت لها خلال اليومين المقبلين.


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وأضاف الفحام، أنه جري الانتهاء من مشروع مبني رئاسة الوحدة الملحية لقرية القلمون على مساحة 470 مترًا مربعًا، بتكلفة مليون و100 الف جنيه.


واوضح أنه يجري الاستعداد  لافتتاح مبني رئاسة الوحدة الملحية للقرية في شهر أبريل المقبل، كما أنه جاري حاليًا تطوير مكتب بريد قرية القلمون بتكلفة مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة البريدية المقدمة لجماهير القرية، وستنتهي أعمال التطوير خلال الفترة القليلة المقبلة.

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