عضو لجنة الشباب يقدم طلب إحاطة لعودة الجماهير للملاعب

وجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب انتقادات حادة للحكومة متهمها بعدم استثمار الصورة الرائعة التي أصبحت عليها ملاعب كرة القدم ، مؤكدا أنه كان يتوقع بعد نجاح تنظيم أمم أفريقيا 2019 والصورة الرائعة لملاعبنا وجمهورنا التي أبهرت الجميع أن يتم استغلال ذلك في تحقيق أقصى استفادة ممكنة وعلى رأسها عودة الجماهير.





وطالب " مرشد " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باتخاذ قرارات عاجلة بعودة جماهير كرة القدم الى الملاعب لمتابعة جميع المباريات المحلية والعربية والإفريقية والدولية.





مؤكدا أن الجماهير هى اللاعب والنجم رقم واحد فى مباريات كرة القدم .

وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد إن تنظيم الحفلات في الاستادات أحد أهم إنجازات تطوير البنية التحتية للملاعب وتحولها لصروح رياضة عالمية بإرادة سياسية جاءت من منطلق الإيمان بأهمية الرياضة وكونها تمثل آلية استثمارية مهمة مؤكدا أن ما يعيب ذلك الأمر فقط وينقص حيويته ورونقه أنه يأتي في غياب جماهير المباريات.





وأوضح عضو لجنة الشباب أن الرياضة المصرية تعيش أزهى فتراتها التاريخية وأن غياب الجماهير حتى الآن يضر بالمنظومة ويقضي على نسب كثيرة من الاستثمار الموجه للمنظومة والتي كانت ستحدث حال وجود الجماهير، مطالبا الجهات بسرعة إصدار فتح أبواب الملاعب أمام الجماهير أسوة بما يحدث أمام جماهير الحفلات.