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منوعات

شقاوة بعد الـ60.. سيدة تختطف حفيدتها من مستشفى تحت تهديد السلاح.. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة تكاد لا تُصدق، أقدمت سيدة أمريكية في السادسة والستين من عمرها على اختطاف حفيدتها، البالغة من العمر 12 عامًا، تحت تهديد السلاح من أحد المستشفيات بمدينة "نيو أورلينز" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن السلطات ألقت القبض على الجدة "إيفلين ميلر" في فندق بمدينة "بوجالوسا" في ولاية "لويزيانا" الأمريكية مساء يوم السبت الماضي، بعد حوالي 24 ساعة من اختطافها لحفيدتها "أدرينا" من المستشفى.

وأوضح التقرير أن الفتاة لم تصب بأذى جراء هذه الواقعة.

وأفادت السلطات بأن "ميلر" دخلت غرفة "أدرينا" بالمستشفى مساء يوم الجمعة الماضي، وحاولت نقلها، ومن ثم تدخل العاملون لإيقافها، لكنها هددتهم بسلاح ناري؛ وأثناء محاولتها الفرار من المستشفى، دفعت ممرضة أرضًا وصدمت حارس أمن بسيارتها؛ ولم يتعرض أي شخص لإصابات بدنية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "ميلر" كانت ترتدي زيًا خاصًا بالمستشفى وقت الاختطاف؛ وهي تواجه عدة اتهامات من بينها الاختطاف والاعتداء المشدد بسلاح ناري.

ولم تتبين بعد الدوافع التي أدت إلى إقدامها على ارتكاب هذا الفعل، ومازال التحقيق جاريًا في الواقعة.
شقاوة بعد الـ60.. سيدة تختطف حفيدتها من مستشفى تحت تهديد السلاح.. صور
شقاوة بعد الـ60.. سيدة تختطف حفيدتها من مستشفى تحت تهديد السلاح.. صور
شقاوة بعد الـ60.. سيدة تختطف حفيدتها من مستشفى تحت تهديد السلاح.. صور
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