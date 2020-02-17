4 مكاسب حققها الزمالك بالفوز بالسوبر الأفريقى قبل مواجهة الأهلى بالإمارات





ومن المكاسب التي حققها الزمالك بالحصول على لقب السوبر الأفريقى استعادة لقب البطولة بعد غياب 16 عاما تقريبا حيث كان آخر لقب عام 2003 بالفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف .





وعلى المستوى المادى حصد الزمالك مكافأة المركز الأول من كاف عقب فوزه بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى الرياضى التونسى والبالغة 200 ألف دولار ، فيما حصل الترجي صاحب المركز الثانى على 100 ألف دولار .





وعلى المستوى الفنى استعاد لاعبو الزمالك الثقة قبل لقاء السوبر المصري الخميس المقبل أمام النادى الأهلى والذى يستضيفه ملعب محمد بن زايد بنادى الجزيرة بأبوظبى.





كما حقق الزمالك أفضلية على الترجى بعد السوبر الأفريقى قبل لقاء الفريقين ذهابا وإيابا فى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لهما 28 فبراير الجارى بإستاد القاهرة الدولى و6 مارس بالعاصمة التونسية .









































حقق الزمالك مكاسب عديدة من فوزه بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه إثر تغلبه على الترجى الرياضى التونسى بثلاثية أشرف بن شرقى (هدفين) ويوسف إبراهيم أوباما بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة الدوحة .