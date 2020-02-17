تحسن نسبي في أجواء طقس بورسعيد عقب ليلة ممطرة

شهدت محافظة بورسعيد منذ الصباح الباكر تحسنا نسبيا ملحوظا في أحوال الطقس عقب ليلة ممطرة شملت جميع أنحاء المحافظة وضواحيها





وسطعت الشمس منذ الساعات الأولي لليوم الاثنين وسجلت درجة الحرارة العظمى 17 بينما سجلت درجة الحرارة الصغرى 12 درجة مع هبوب رياح شمالية شرقية بسرعة 18 كم ساعة يرجح زيادة سرعتها حسب توقعات الأرصاد إلي 23كم وسط اليوم





وتبلغ نسبة الرطوبة 73% علي مدار اليوم مع توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة من صباح باكر الثلاثاء 18 فبراير و المتوقع انخفاضها درجتين





وانتظمت حركة الملاحة في موانئ بورسعيد مع انتظام حركة المعديات الناقلة للمواطنين و السيارات بين ضفتي القناة من بورسعيد ببورفؤاد و العكس ومن بورفؤاد الي شرق التفريعة و العكس و التى لم تعوقها الشبورة المائية الخفيفة.



