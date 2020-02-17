تطعيم 50% من المستهدف في الحملة ضد شلل الأطفال في اليوم الأول بسوهاج

تمكنت الفرق المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بسوهاج من تطعيم 448 الفا و431 طفلا في اليوم الأول لانطلاق الحميلة بنسبة تخطت 50%.

واكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة من المستهدف والبالغ 895 الفا و547 طفلا، مؤكدا أنه سيتم تحقيق نسبة 100% من الحملة دون تخلف أي طفل عن التطعيم.

وترأس جميعة، مساء أمس اجتماعا لمتابعة سير العمل خلال اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بحضور مديري الادارات الصحية ومديري الطب الوقائي بالإدارات وفريق اشراف الوزارة وفريق اشراف المديرية، حيث تم مناقشة الملاحظات والسلبيات وقام كل مشرف بعرض ملاحظاته ومشاكله وتم عرض البلاغ اليومي لكل إدارة، وتم مقارنة الاداء هذا العام بالأداء العام الماضي.

وكانت مديرية الصحة بسوهاج قد دشنت أمس الأحد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة وإعلان وكيل الوزارة بالمحافظة انطلاق الحملة من رعاية طفل حي شرق.





وأكد وكيل الوزارة، أن الحملة تستهدف جميع الاطفال من عمر يوم حتي ٥ سنوات والتطعيم آمن وبالمجان، لافتا الي أن مديرية الصحة استعدت للحملة منذ اكثر من أسبوعين فتم تدريب جميع الفرق المشاركة وتم عقد عدة اجتماعات وتم التنسيق مع المديريات وعمل الدعاية للحملة وتم التجهيز للحملة واشار الي انه تم توفير وسائل الانتقال للفرق المشاركة، لافتا الي ان عدد الفرق المشاركة بلغ ٢٦٥٢ فرقة.