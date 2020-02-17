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محافظات

تعرف على الشروط.. فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية بأسيوط

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية للعام الجاري 2020 على مستوى إدارات ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والقرى والأحياء تحت إشراف إدارة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة في الفترة من 16 وحتى 25 فبراير الجاري

 حيث تقام المسابقة تحت رعاية وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظة بهدف تعظيم دور الأم العاملة. 


وقال محافظ أسيوط إنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مدير وحدة تكافؤ الفرص وممثلين عن إدارات الموارد البشرية والشئون القانونية ووحدة ذوي الإعاقة ووحدة السكان بالمحافظة وعضو من اللجنة النقابية لاختيار الفائزين على أن يكون 2 من الديوان العام و2 من كل مركز و2 من كل حي و2 من القرى مع مراعاة أن يكون ضمن المكرمات أم من ذوي احتياجات الخاصة أو أم لأبناء من ذوى الإعاقة وذلك وفقًا للكتاب الوارد من وزارة التنمية المحلية "الإدارة العامة لتكافؤ الفرص" لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها تزامنًا مع احتفاليات الدولة الخاصة بتكريم المرأة بشهر مارس من كل عام لما لها من مردود ايجابي وخلق جو من الألفة وتعظيم دور الأم.

 

من جانبها أوضحت منار كامل مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام إنه يشترط أن تكون الأم المرشحة من العاملات بالديوان العام أو مجالس المدن أو الإدارات التابعة لها وأن يكون لها قصة كفاح وعطاء أو تميز عملي وألا يقل عمرها عن خمسين عامًا ولابد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عالي على أن يكون الأفضلية للأم الأكبر سنًا ومن الاشخاص ذوي الإعاقة أو لديها ابن من ذوي الإعاقة أو التي وصل أبنائها لأعلى درجة في السلم التعليمي ولهم تميز علمي وعملي لافتة إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم صورة من الرقم القومي للمرشحة وصورة من شهادات ميلاد الأبناء وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة وصورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة الزوج للأرملة وبيان حالة اجتماعية مختوم من جهة العمل وصورة من شهادة التأهيل للأم أو الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة على أن تسلم جميع المستندات المطلوبة لوحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة أو الإدارات التابعة لها بكل مركز وحي مع تدوين رقم الموبايل على ملف المتقدمة للمسابقة وسوف يقام حفل تكريم الامهات المثاليات في 13 مارس المقبل بديوان عام المحافظة.


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